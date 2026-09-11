بمشاركة 130 إماما.. الأوقاف تسير قافلة دعوية لمساجد إدارات الزاوية وروض الفرج

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات أوقاف الزاوية الحمراء وشمال والساحل وروض الفرج، بمشاركة 130 إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف فضيلة الشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة.

توجيه قافلة دعوية لمساجد إدارات الزاوية الحمراء وشمال والساحل وروض الفرج

وتناولت خطبة الجمعة الأولى موضوع «الإبداع والابتكار في العهد النبوي»، مبينة أن الإسلام حث على إعمال العقل، والأخذ بأسباب التقدم، والاستفادة من الطاقات والقدرات في عمارة الأرض وتحقيق مصالح الناس، وأن السيرة النبوية تقدم نماذج متعددة تؤكد قيمة الإبداع وحسن التدبير والابتكار في معالجة المواقف والتحديات.

كما تناولت الخطبة نماذج من الهدي النبوي في حسن التفكير والتخطيط والأخذ بالأسباب، وما قدمه النبي ﷺ من نماذج عملية في التعامل مع المستجدات، بما يؤكد أن الحضارة الإسلامية قامت على العلم والعمل والإبداع، وأن التقدم الحقيقي يقوم على الجمع بين القيم والأخلاق من جانب، والعلم والمعرفة والابتكار من جانب آخر.

وجاءت الخطبة الثانية حول «بداية العام الدراسي الجديد»، مؤكدة أهمية العلم وطلب المعرفة، وضرورة الاستعداد الجاد للعام الدراسي، وقيام الأسرة والمدرسة والمجتمع بدورها في دعم الطلاب، وتوفير البيئة المناسبة للتحصيل والتعلم، مع غرس قيم الانضباط والاجتهاد واحترام المعلم وتحمل المسئولية.

كما أكدت الخطبة أهمية أن يكون العام الدراسي الجديد فرصة لبداية جادة تقوم على تحديد الأهداف وتنظيم الوقت والمثابرة، وأن بناء الإنسان المتعلم الواعي يمثل أساسًا لتقدم المجتمع ونهضته، داعية الطلاب إلى الجد والاجتهاد، والاستفادة من أوقاتهم، والتحلي بالأخلاق الحميدة في تعاملهم مع معلميهم وزملائهم.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.