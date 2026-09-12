75 ميجاوات من مصر للسودان.. تفاصيل جديدة بشأن الربط الكهربائي ومشروعات الطاقة

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، عن التوصل إلى توافق مع الجانب المصري بشأن تزويد السودان بالكهرباء بقدرة تصل إلى 75 ميجاوات كمرحلة مبدئية، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ودعم منظومة الكهرباء السودانية.

وأوضح الوزير خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان يشهد تقدمًا في أعمال التنفيذ، متوقعًا اكتماله خلال خمسة أشهر، بما يسهم في دعم إمدادات الكهرباء وتلبية جانب من احتياجات المواطنين في السودان.

إشادة بالدعم المصري



وثمّن وزير الطاقة والنفط السوداني الدور المصري في دعم بلاده، مشيرًا إلى التعاون في مجال تدريب الكوادر السودانية العاملة في قطاعات الطاقة، إلى جانب المساهمة في جهود إعادة الإعمار.

وأكد أن السودان يولي أهمية كبيرة للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البنية التحتية للقطاع نتيجة تداعيات الحرب.

تحركات لجذب الاستثمارات النفطية



وأشار الوزير إلى أن السودان أجرى زيارات مكثفة لعدد من الدول التي أبدت استعدادها للتعاون والاستثمار في الحقول النفطية العاملة حاليًا، موضحًا أن هناك اتفاقيات تم توقيعها بالفعل في هذا الإطار.

وأضاف أن بلاده بدأت خطوات عملية لزيادة الإنتاج في الحقول النفطية التي تتمتع بدرجة أكبر من الاستقرار والأمان، بهدف تعزيز الإنتاج والاستفادة من الموارد المتاحة.

إعفاء مدخلات قطاع الطاقة من الجمارك



ولفت وزير الطاقة والنفط السوداني إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتسهيل الاستثمار في قطاعي الطاقة والكهرباء، من بينها إعفاء جميع المدخلات من الجمارك، بما يهدف إلى تشجيع المستثمرين وتسهيل تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا، ودعم عمليات إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.

مشروعان للطاقة الشمسية تنفذهما مصر في السودان



وكشف الوزير عن تنفيذ مصر حاليًا مشروعين كبيرين للطاقة الشمسية في السودان، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل جانبًا مهمًا من التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.

التوسع في مشروعات الطاقة

وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية يأتي في ظل سعي السودان إلى تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وتحسين استقرار إمدادات الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.