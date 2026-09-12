غادة عبدالرازق تعتذر عن المشاركة في «عشماوي» بطولة محمد رمضان

اعتذرت الفنانة غادة عبدالرازق المشاركة في مسلسل «عشماوي»، الذي من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المخرج بيتر ميمي مشاركة المخرج محمد سامي ضمن أحداث العمل في ظهور خاص كضيف شرف.

وكان المخرج بيتر ميمي قد كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مشاركة محمد سامي في مسلسل «عشماوي»، موضحًا أن سامي سيظهر كممثل ضيف شرف ضمن أحداث المسلسل، وذلك رغم عدم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن جميع أسماء فريق العمل.

وكتب بيتر ميمي: «أنا ما أعلنتش عن أي نجم في فريق عمل مسلسل عشماوي لأن ده يخص شركة الإنتاج والقناة.. لكن بعلن إن النجم محمد سامي معانا كممثل ضيف شرف في مسلسل عشماوي».

ويأتي إعلان مشاركة محمد سامي في العمل ليضيف حالة من الترقب حول تفاصيل المسلسل، خاصة أن سامي يعد من أبرز المخرجين في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، كما أن ظهوره كممثل ضمن عمل من بطولة محمد رمضان يمثل تعاونًا مختلفًا بينهما.

حقيقة مشاركة غادة عبدالرازق في «عشماوي»

وكان اسم الفنانة غادة عبدالرازق قد ارتبط خلال الفترة الماضية بمسلسل «عشماوي»، إلا أن مشاركتها في العمل لم تكن قد حُسمت أو أُعلنت رسميًا من جانب أي من صناع المسلسل.

فلم يعلن الفنان محمد رمضان، بطل العمل، عن انضمام غادة عبدالرازق إلى فريق المسلسل، كما لم يكشف المخرج بيتر ميمي أو شركة الإنتاج عن مشاركتها بشكل رسمي.

وبالتالي، فإن الحديث عن وجود غادة عبدالرازق ضمن أبطال «عشماوي» ظل في إطار الأخبار المتداولة والترشيحات، دون إعلان رسمي يؤكد تعاقدها على العمل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات فريق المسلسل للتحضير للعمل، وسط حالة من الاهتمام الجماهيري بالمسلسل، خاصة مع اجتماع اسم محمد رمضان بالمخرج بيتر ميمي، إلى جانب الإعلان عن مشاركة محمد سامي كضيف شرف.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة عن القائمة الرسمية لأبطال مسلسل «عشماوي»، بالإضافة إلى تفاصيل الشخصية التي يقدمها محمد رمضان، وموعد انطلاق التصوير والعرض، إلى جانب باقي الأسماء المشاركة في البطولة.

ويعد مسلسل «عشماوي» من الأعمال التي تحظى باهتمام مبكر من الجمهور، خاصة في ظل شعبية محمد رمضان، وما يقدمه العمل من تركيبة تجمع بين البطولة الدرامية والظهور الخاص لعدد من النجوم، وهو ما يزيد من حالة الفضول حول تفاصيل الأحداث والشخصيات التي ستظهر خلال الحلقات