أحمد موسى بعد تعافيه: الحمد لله والشكر لله وأشكر النائب محمد أبو العينين

عاد الإعلامي أحمد موسى لتقديم برنامجه "على مسئوليتي" على الهواء بعد فترة غياب بسبب تعرضه لوعكة صحية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "الحمد لله والشكر لله، وأشكر النائب محمد أبو العينين على دوره خلال فترة الوعكة الصحية".

وأضاف: "بشكر كل الناس على مدار 27 يوماً تعرض فيها لوعة صحية ومهما أتكلم رسائل كثيرة أتت لي للاطمئنان علي".

وتأتي عودة أحمد موسى إلى تقديم برنامجه على قناة «صدى البلد» لتضع حدًا لفترة الغياب، مع استئناف حلقاته ومناقشة الملفات والقضايا التي تشغل الرأي العام.

ويحظى أحمد موسى بحضور إعلامي بارز من خلال برنامجه على قناة «صدى البلد»، الذي يتناول بصورة مستمرة أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والأخبار المحلية والدولية.