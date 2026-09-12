أحمد موسى: اللي بينتقد للصالح العام نعطيه تعظيم سلام.. ونخلي بالنا من اللي بيسخن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مخططا إرهابيا إخوانيا لإسقاط الدولة المصرية ويتم التحضير له في مؤتمر إخواني في هولندا .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي عايز ينتقد ويهاجم الحكومة والوزراء ينتقد ومحدش هيمنعك ورأي الناس بيتسمع لكن في نفس الوقت فيه ناس بتسخن ولازم نخلي بالنا منهم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الناس اللي بتسخن ضد الدولة المصرية رسالتهم واحدة ولم تتغير ويستهدفون إسقاط الدولة المصرية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" اللي بينتقد من أجل الصالح العام نعطيه تعظيم سلام وفيه واحد بيسخن ضد الدولة المصرية لإسقاط مؤسسات الدولة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مصر لن تسقط أبدا بفضل الله والشعب المصري الذي يمتلك وعيا كبيرا تجاه كافة المخططات والأكاذيب ".

