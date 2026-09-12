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وزيرة خارجية اليمن: تهديدات الحوثيين لباب المندب تضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة خارجية اليمن: تهديدات الحوثيين لباب المندب تضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة

باب المندب
باب المندب
محمد البدوي

أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أن امتداد تهديدات جماعة الحوثيين إلى منطقة باب المندب؛ يضاعف المخاطر التي تواجه المدنيين وحركة الملاحة البحرية، في ظل استمرار التوتر والتصعيد في المنطقة؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وزيرة الخارجية اليمنية إن اتساع نطاق التهديدات بات يشكل مصدر قلق متزايد، لما يمثله باب المندب من أهمية استراتيجية لحركة الملاحة والتجارة الدولية، فضلًا عن تداعيات ذلك على أمن وسلامة المدنيين.

تصعيد الحوثيين يفاقم أزمة النزوح
 

وأشارت الوزيرة إلى أن تصعيد الحوثيين خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة موجات النزوح، ما يضيف أعباء جديدة على المدنيين الذين يعانون بالفعل من تداعيات الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة.

الأوضاع الإنسانية في اليمن

وشددت على أن استمرار التصعيد يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، ويزيد من معاناة السكان، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود دولية وإقليمية للحد من التوتر وحماية المدنيين وضمان أمن الملاحة في المنطقة.

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