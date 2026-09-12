رئيس وزراء اليمن: المعارك لا تحسمها نتيجة يوم واحد

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني أن التطورات الميدانية الصعبة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها، مشدداً على أن المعارك لا تقاس بنتيجة يوم واحد أو تغير في موقع.

وأوضح الزنداني أن قدرة الدولة على إعادة تنظيم جهودها وحشد مواردها ودعم قواتها والحفاظ على تماسك مؤسساتها تمثل العامل الأهم في استعادة زمام المبادرة.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع بشأن الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى الجاهزية والاحتياجات العملياتية للقوات المرابطة في ميادين القتال.

وأكد المجلس التزام الحكومة بتعزيز الإسناد للقوات المسلحة والأمن، وتنفيذ توجيهات مجلس الدفاع الوطني، مع استمرار رعاية أسر الشهداء وتوفير العلاج للجرحى والمصابين.