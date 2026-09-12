حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، بعدما زُعم أنه يُظهر اندلاع حريق داخل أحد القبور في محافظة كركوك.

وأظهر الفيديو نيرانًا تتصاعد من بين ركام من التراب، ما دفع رواد مواقع التواصل إلى تداول المقطع على نطاق واسع.

روايات مختلفة حول الواقعة

وأثار المشهد حالة من الجدل بين أهالي المنطقة، فيما توافد عدد من المواطنين ووسائل الإعلام إلى مقبرة سيد علاوي لمتابعة ما حدث.

وسرعان ما ظهرت روايات شعبية متباينة حول سبب اندلاع النيران، وسط حالة من الغموض بشأن حقيقة الواقعة.

الشرطة تكشف الحقيقة

ومع انتشار المقطع وتزايد التساؤلات، تحركت السلطات العراقية للتحقق من ملابسات الحريق



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