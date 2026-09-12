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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الارصاد
الارصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الجديدة 35 23

6 أكتوبر 36 22

بنها 35 23

دمنهور 34 23

وادي النطرون 34 22

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 32 23

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 32 22

رأس سدر 36 26

نخل 35 19

كاترين 33 17

الطور 34 25

طابا 34 24

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 19

رأس غارب 37 26

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 27

شلاتين 39 28

حلايب 36 28

أبو رماد 39 27

مرسى حميرة 39 28

أبرق 39 27

جبل علبة 38 26

رأس حدربة 36 27

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 40 25

قنا 42 25

الأقصر 43 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 41 26

أبو سمبل 44 27

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 41 33

المدينة 45 34

الرياض 44 29

المنامة 40 31

أبو ظبي 42 32

الدوحة 41 32

الكويت 46 29

دمشق 35 18

بيروت 30 26

عمان 31 19

القدس 29 19

غزة 30 24

بغداد 45 28

مسقط 31 29

صنعاء 28 13

الخرطوم 40 28

طرابلس 35 26

تونس 30 22

الجزائر 26 21

الرباط 37 21

نواكشوط 32 24

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 34 14

إسطنبول 29 18

إسلام آباد 33 24

نيودلهي 34 26

جاكرتا 36 25

بكين 31 14

كوالالمبور 32 24

طوكيو 25 20

أثينا 30 21

روما 30 18

باريس 26 14

مدريد 32 17

برلين 21 13

لندن 23 15

مونتريال 24 13

موسكو 18 08

نيويورك 27 18

واشنطن 28 21

أديس أبابا 23 13

الأرصاد طقس رطب نهار معتدل ليلا

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