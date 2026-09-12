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أخبار التكنولوجيا | بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة لعرض المحتوى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة لعرض المحتوى

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
شيماء عبد المنعم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

منشورات الأصدقاء.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة تقلب طريقة عرض المحتوى
 

أعلن موقع إنستجرام، عن تحديث جديد يتيح للمستخدمين إضافة المنشورات التي تمت الإشارة إليهم فيها إلى شبكة منشورات ملفهم الشخصي الرئيسية، في خطوة تمنحهم خيارات أوسع لعرض المحتوى وتعزيز التعاون مع الآخرين.


هل تتجسس Apple Watch على المستخدمين؟.. آبل تكشف مفاجأة بشأن Live Rewind
 

أثارت ميزة Live Rewind الجديدة التي كشفت عنها شركة آبل خلال فعالية Surprise and Shine في وقت سابق من هذا الأسبوع، مخاوف واسعة بشأن الخصوصية، بعدما اعتقد كثيرون أنها قد تتيح للمستخدم تسجيل أصوات الأشخاص المحيطين به دون علمهم أو موافقتهم.


جوجل تطلق تطبيق Gemini لأجهزة ويندوز.. مساعد ذكاء اصطناعي مباشرة من الكمبيوتر
 

أطلقت شركة جوجل تطبيق Gemini رسميا لأجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز، وذلك بعد أشهر من طرح التطبيق على أجهزة macOS، في خطوة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي مباشرة من سطح المكتب دون الحاجة إلى فتح متصفح الويب.


بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. الأسعار وموعد التسليم
 

تبدأ اليوم في مصر عملية حجز هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وذلك اعتبارا من الساعة 3 مساء، على أن يبدأ تسليم الأجهزة للمستخدمين يوم الجمعة 18 سبتمبر، بالتزامن مع الموعد العالمي لبدء توفر الهواتف.


 Galaxy Z Fold 8 أم آيفون ديو؟.. 7 فروقات تحسم معركة الهواتف القابلة للطي

بعد سنوات من الانتظار، كشفت شركة آبل أخيرا عن أول هاتف آيفون قابل للطي، تحت اسم آيفون ديو iPhone Duo، خلال فعالية Surprise and Shine التي أقامتها الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

سر جديد في واتساب.. ميزة قادمة تمنع الوصول إلى محادثاتك من أي جهاز آخر

يعمل تطبيق واتساب على تطوير نسخة محسنة من ميزة خصوصية الدردشة المتقدمة Advanced Chat Privacy، مع تغيير اسمها لتجنب الالتباس بين المستخدمين، وإضافة مستوى جديد من الحماية يتيح تقييد بعض المحادثات لتصبح متاحة فقط على الهاتف المحمول الأساسي للمستخدم.

آيفون آبل القابل للطي بسعر 1999 دولارا.. لمن صمم هذا الهاتف؟

 

أطلقت شركة آبل هاتفها الجديد القابل للطي آيفون Duo، بمواصفات لافتة وسعر مرتفع يبدأ من 1999 دولارا في السوق الأمريكية، إلا أن بعض الحاضرين في فعالية الإطلاق التي أقيمت بولاية كاليفورنيا، تساءلوا عن مدى قدرة الهاتف على جذب المستخدمين خارج شريحة عشاق التكنولوجيا الأثرياء.

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