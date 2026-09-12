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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منشورات الأصدقاء.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة تقلب طريقة عرض المحتوى

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أعلن موقع إنستجرام، عن تحديث جديد يتيح للمستخدمين إضافة المنشورات التي تمت الإشارة إليهم فيها إلى شبكة منشورات ملفهم الشخصي الرئيسية، في خطوة تمنحهم خيارات أوسع لعرض المحتوى وتعزيز التعاون مع الآخرين.

وبحسب الميزة الجديدة، سيظهر للمستخدم الذي تمت الإشارة إليه في منشور خيار إضافة إلى الشبكة Add to grid مباشرة أثناء مشاهدة المنشور. 

وعند اختيار هذا الخيار، سيظهر المنشور ضمن شبكة الملف الشخصي، مع إضافة أيقونة إشارة في الزاوية العلوية اليمنى من صورته المصغرة، للإشارة إلى أن المنشور يعود إلى حساب آخر.

ويمنح التحديث المستخدمين طريقة جديدة للتعاون مع صناع المحتوى الآخرين، إلى جانب إمكانية إبراز منشورات إضافية أمام متابعيهم وتوسيع نطاق وصولها.

تعزيز أدوات التعاون


يأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من أدوات التعاون التي أضافها إنستغرام خلال السنوات الماضية، من بينها إمكانية مشاركة المنشورات مع متعاونين، وإنشاء قصص مشتركة، إضافة إلى ميزة إعادة مزج الصور المنشورة بشكل عام.

وكانت المنصة قد اختبرت أيضا خيارا يتيح استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإعادة مزج المنشورات العامة، قبل أن تتراجع عن هذه الميزة وتزيلها سريعا.

ويعكس التركيز على أدوات التعاون والمحتوى المشترك رغبة إنستغرام في الحفاظ على الجانب الاجتماعي والتفاعلي للمنصة، خصوصا أن تفاعل المستخدمين مع بعضهم البعض يمثل أحد أبرز عناصر تميزها مقارنة بمنصات الترفيه التي تركز بصورة أكبر على استهلاك المحتوى.

إنستجرام يتيح إضافة المنشورات التي تمت الإشارة إلى المستخدمين فيها إلى شبكة الملف الشخصي

المنافسة لا تقتصر على الفيديو


تأتي هذه الخطوة في وقت يستحوذ فيه محتوى الريلز على نسبة كبيرة من استخدام إنستجرام، ووفق تقارير سابقة، يخصص المستخدمون نحو نصف الوقت الذي يقضونه على المنصة لمشاهدة مقاطع الريلز، كما ارتبط جزء كبير من نمو التفاعل على كل من فيسبوك وإنستغرام بزيادة التفاعل مع محتوى الفيديو القصير.

لكن الاعتماد المتزايد على الفيديو يضع إنستجرام أمام منافسة أوسع، لا تقتصر على تيك توك، بل تمتد إلى يوتيوب ونتفليكس وغيرها من منصات وخدمات الترفيه الرقمي.

ومن هنا تبرز أهمية الحفاظ على التفاعل المجتمعي والتواصل بين المستخدمين، باعتبارهما من العناصر التي تمنح إنستجرام هوية مختلفة عن منصات الفيديو والترفيه الأخرى، وقد تساعد في الحفاظ على عودة المستخدمين إلى التطبيق بصورة مستمرة.

إنستجرام تحديث جديد إضافة إلى الشبكة

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