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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لقطة إنسانية خطفت الأنظار.. ماذا فعل رونالدو مع لاعب أبها في دوري روشن؟

رونالدو
رونالدو
أحمد أيمن

لم تكن مواجهة النصر وأبها في دوري روشن السعودي مجرد مباراة تنافسية داخل المستطيل الأخضر، بعدما شهدت إحدى لقطاتها موقفًا إنسانيًا لافتًا تصدر المشهد، بالتزامن مع تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحرصه على متابعة حالة أحد لاعبي الفريق المنافس بعد تعرضه للإصابة.

وبحسب الصحافة السعودية، جاءت واقعة رونالدو لتضيف جانبًا إنسانيًا إلى مواجهة حظيت باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع وجود النجم البرتغالي ضمن صفوف النصر، إذ تحولت أنظار المتابعين للحظات إلى حالة اللاعب المصاب بدلًا من التركيز على أحداث المباراة فقط.

إصابة مفاجئة توقف أجواء اللقاء

تعرض لاعب أبها أليمامي جوري لإصابة خلال المباراة، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي للاطمئنان على حالته وتقديم الإسعافات اللازمة له، وسط حالة من القلق بين زملائه والجهاز الفني.

ومع توقف اللعب، ظهرت مشاهد عكست الجانب الإنساني في كرة القدم، بعدما تعامل لاعبو الفريقين مع الواقعة بعيدًا عن أجواء المنافسة والحسابات الخاصة بنتيجة المباراة.

وتعرض أليمامي لإصابة قوية خلال المواجهة، وسط شكوك حول غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

رونالدو يخطف الأنظار مجددًا

كريستيانو رونالدو كان حاضرًا بقوة في المشهد، سواء من خلال دوره داخل الملعب أو بسبب اللقطات التي ارتبطت به خلال المواجهة.

ونجح رونالدو في قيادة النصر للفوز أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، ليواصل زياردة رصيده التهديفي مع الفريق السعودي.

ثنائية العالمي سجلها صاروخ ماديرا وعبدالله الحمدان في الدقيقتين 22 و58، قبل أن يقلص نبيل فقير الفارق بهدف أبهاوي وحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ماذا فعل رونالدو مع لاعب أبها؟

بعد صافرة النهاية، توجه رونالدو إلى لاعب أبها وقام باحتضانه ومؤازرته، كما صافح وعانق النجم الفرنسي نبيل فقير الذي كان يجلس بجواره.

واحتفت الجماهير كثيرًا بموقف رونالدو تجاه أليمامي وروحه الرياضية الشديدة، وبدأت في نشر المزيد من المواقف المماثلة التي سبق أن قام بها البرتغالي طوال مسيرته.

جدير بالذكر أن رونالدو اقترب خطوة جديدة من حلم "الألف هدف" في مسيرته الكروية بعد تسجيله في أبها، بعد الوصول إلى الهدف رقم 979 بمشوار حتى الآن، ليتبقى له 21 هدفًا.

كريستيانو رونالدو أخبار رونالدو مباراة النصر وأبها الدوري السعودي هدف رونالدو

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