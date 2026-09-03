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مبابي يواصل التألق.. رونالدو وبنزيما يتصدران قائمة هدافي ريال مدريد عبر المواسم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يواصل التألق.. رونالدو وبنزيما يتصدران قائمة هدافي ريال مدريد عبر المواسم

مبابي
مبابي
منتصر الرفاعي

شهدت قائمة هدافي ريال مدريد على مدار السنوات تعاقب عدد من أبرز نجوم كرة القدم الذين تركوا بصمة تهديفية مميزة بقميص النادي الملكي مع استمرار المنافسة على صدارة هدافي الفريق من موسم لآخر.

وبحسب منصة PopFoot المتخصصة في الإحصائيات والأرقام، نستعرض أبرز هدافي ريال مدريد في كل موسم إلى جانب عدد الأهداف والمباريات ومعدل التسجيل في المباراة الواحدة.

مبابي يفرض نفسه في أول موسمين

نجح الفرنسي كيليان مبابي في اعتلاء صدارة هدافي ريال مدريد سريعا منذ انضمامه إلى الفريق بعدما أنهى موسم 2024-2025 كهداف للفريق برصيد 44 هدفًا خلال 59 مباراة، بمعدل 0.75 هدف في المباراة.

وواصل مبابي تألقه خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل 42 هدفًا في 44 مباراة، رافعًا معدل تسجيله إلى 0.95 هدف في المباراة.

فينيسيوس يخطف الصدارة في موسم 2023-2024

في موسم 2023-2024 تصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور قائمة هدافي ريال مدريد، بعدما أحرز 24 هدفًا خلال 39 مباراة، بمعدل 0.62 هدف في المباراة.

وعاد كريم بنزيما إلى صدارة هدافي الفريق في الموسم التالي بعدما سجل 31 هدفًا خلال 43 مباراة في موسم 2022-2023 بمعدل 0.72 هدف في المباراة.

بنزيما.. أربعة مواسم من التألق التهديفي

سيطر كريم بنزيما على صدارة هدافي ريال مدريد لأربعة مواسم متتالية وكانت أفضل أرقامه خلال موسم 2021-2022 بعدما سجل 44 هدفًا في 46 مباراة، بمعدل 0.96 هدف في المباراة.

وفي موسم 2020-2021 أحرز بنزيما 30 هدفًا خلال 46 مباراة بمعدل 0.65 هدف في المباراة بينما سجل 27 هدفًا في 48 مباراة خلال موسم 2019-2020، بمعدل 0.56 هدف في المباراة.

كما أنهى موسم 2018-2019 في صدارة هدافي الفريق، بعدما سجل 30 هدفًا خلال 53 مباراة بمعدل 0.57 هدف في المباراة.

رونالدو.. معدلات تهديفية استثنائية

قبل فترة تألق بنزيما، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الاسم الأبرز في صدارة هدافي ريال مدريد بعدما تصدر القائمة في أربعة مواسم متتالية، وحقق معدلات تهديفية استثنائية.

وسجل رونالدو 44 هدفا خلال 44 مباراة في موسم 2017-2018، بمعدل هدف واحد في المباراة ثم أحرز 42 هدفًا في 46 مباراة خلال موسم 2016-2017، بمعدل 0.91 هدف في المباراة.

وفي موسم 2015-2016، سجل رونالدو 51 هدفًا خلال 48 مباراة بمعدل 1.06 هدف في المباراة.

أما أفضل أرقامه، فجاءت في موسم 2014-2015 عندما أحرز 61 هدفًا خلال 54 مباراة بمعدل تهديفي بلغ 1.13 هدف في المباراة.

هدافو ريال مدريد حسب الموسم

- كيليان مبابي – موسم 2025-2026: 42 هدفًا | 44 مباراة | 0.95 هدف/مباراة.

- كيليان مبابي – موسم 2024-2025: 44 هدفًا | 59 مباراة | 0.75 هدف/مباراة.

- فينيسيوس جونيور – موسم 2023-2024: 24 هدفًا | 39 مباراة | 0.62 هدف/مباراة.

- كريم بنزيما – موسم 2022-2023: 31 هدفًا | 43 مباراة | 0.72 هدف/مباراة.

- كريم بنزيما – موسم 2021-2022: 44 هدفًا | 46 مباراة | 0.96 هدف/مباراة.

- كريم بنزيما – موسم 2020-2021: 30 هدفًا | 46 مباراة | 0.65 هدف/مباراة.

- كريم بنزيما – موسم 2019-2020: 27 هدفًا | 48 مباراة | 0.56 هدف/مباراة.

- كريم بنزيما – موسم 2018-2019: 30 هدفًا | 53 مباراة | 0.57 هدف/مباراة.

- كريستيانو رونالدو – موسم 2017-2018: 44 هدفًا | 44 مباراة | 1.00 هدف/مباراة.

- كريستيانو رونالدو – موسم 2016-2017: 42 هدفًا | 46 مباراة | 0.91 هدف/مباراة.

- كريستيانو رونالدو – موسم 2015-2016: 51 هدفًا | 48 مباراة | 1.06 هدف/مباراة.

- كريستيانو رونالدو – موسم 2014-2015: 61 هدفًا | 54 مباراة | 1.13 هدف/مباراة.

هدافو ريال مدريد كريستيانو رونالدو ريال مدريد فينيسيوس كريم بنزيما كيليان مبابي

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