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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي سابق: دعم الصين لرؤية مصر المائية يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،أن موقف الصين الداعم لرؤية مصر في ملف المياه يعكس عمق وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات.

وأوضح أن العلاقات المصرية الصينية تتجاوز التعاون الاقتصادي والاستثماري لتشمل ملفات سياسية واستراتيجية مهمة، من بينها قضايا الأمن المائي والتنمية، بما يعكس تنامي التنسيق بين البلدين.

وأشار إلى أن تأكيد الصين على أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر يمثل رسالة مهمة، في ظل ارتباط الأمن المائي المصري بشكل مباشر بمصالح الدولة ومستقبل التنمية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، والتي تشهد بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، في إطار العلاقات التي تحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.


 

الشراكة الاستراتيجية التعاون الاقتصادي والاستثماري زيارة الرئيس الصيني

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