شوبير يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي أمام سموحة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب استمرار استبعاد إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من قائمة الفريق لمواجهة سموحة.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية: «تفتكر لما قولتلك إن الحسين عموتة كان قال لإمام عاشور الـ3 ماتشات اللي جايين مش هتلعبهم، آخرهم كان الماتش بتاع النهارده أمام سموحة، وبعدين بعد ظهور إمام بشكل جيد في المباراة الودية الأخيرة قلت إنه قد يضعه على دكة البدلاء، لكن رجعت قلت إن عموتة قال لإمام أنت مش موجود معايا لحد ما تستعيد فرمتك ولياقتك».

وأضاف: «إمام مموت نفسه في التمرين وظهر بمظهر جيد، لكن عموتة عند رأيه، وبالتالي تم استبعاده من القائمة».

ويغيب إمام عاشور عن الأهلي منذ بداية الموسم، بعدما رأى الجهاز الفني عدم اكتمال جاهزيته البدنية، رغم مشاركته في ودية دلفي الأخيرة.