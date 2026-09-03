الزمالك يقدم مستندات جديدة بشأن حفظ الشكوى ضد زيزو

قال مصدر بنادي الزمالك إنه تم اليوم الخميس تقديم كافة المستندات المؤيدة للتظلم المقدم من النادي ضد قرار لجنة شؤون اللاعبين بشأن حفظ شكوى النادي ضد أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق السابق.

وأوضح المصدر أن محامي النادي قام بتسليم المستندات المطلوبة إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص شكوى الزمالك ضد أحمد مصطفى «زيزو»، والتي تدعم موقف النادي في الاستئنافين المقامين من الزمالك وزيزو.

وأضاف أن النادي أرفق خطابًا لإثبات أنه حتى الآن لم يتسلم حيثيات القرار الصادر من لجنة شؤون اللاعبين، ويتمسك بتسليمه صورة منها، مع منحه أجلًا مناسبًا لإبداء الرد والتعقيب على حيثيات القرار.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة قد قررت حفظ شكوى الزمالك ضد زيزو، كما قررت حفظ شكوى اللاعب ضد النادي أيضًا.

وشدد المصدر على أن الزمالك يتمسك بالحصول على مستحقاته لدى اللاعب، خاصة أن النادي لديه كافة المستندات التي تؤكد أحقيته في الحصول على مستحقاته لدى زيزو.