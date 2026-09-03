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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
هاجر هانئ

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

تفاصيل إطلالة بوسي في عيد ميلادها

تألقت بوسي بإطلالة جمعت بين الأناقة و الرقي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالألوان المبهجة التي شملت البينك و الأخضر و الأصفر مما جعل إطلالتها ملفتة للأنظار.

احتفلت الفنانة بوسي بعيد ميلادها خلال تواجدها في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض و نسق معه حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الروز  ويبلغ سعرها مليون و300 ألف جنيه.

أكملت بوسي إطلالتها بساعة يد فخامة و ملفتة وتميز التصميم بأنه مرصع بالألماظ وقد بلغ سعرها ما يقرب من 18 مليون جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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