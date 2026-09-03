وفاة الفنانة العالمية كارلا جيفري

توفيت الفنانة العالمية كارلا جيفري ،عن عمر يناهز ال 33 عامًا.

وعرفت كارلا جيفري بتجسيد شخصية المشجعة «بري» في سلسلة أفلام Zombies «زومبي .

وكشفت ادارة أعمالها عن خبر الرفاة في بيان رسمي صدر منذ قليلي.

وجاء في البيان الذي نشرته الشركة عبر إنستغرام أن الخبر جاء «ببالغ الحزن»، مع استعادة أكثر من عقدين أمضتهما كارلا ضمن عائلة الشركة، منذ أن كانت فتاة صغيرة تتمتع بالموهبة وحتى أصبحت ممثلة وامرأة شابة نابضة بالحياة.

وأشادت الشركة بابتسامتها المشرقة التي كانت قادرة على إضاءة أي مكان، وبالطاقة الإيجابية التي كانت تحملها معها أينما ذهبت، مؤكدة أن ذكراها ستبقى مرتبطة بابتسامتها المعدية وضحكتها وموهبتها والنور الجميل الذي كانت تنشره من حولها.

كما أعربت الشركة عن أعمق مشاعر الحب والتعازي لعائلة كارلا وأحبائها، مطالبة باحترام خصوصيتهم أثناء مواجهتهم هذه الخسارة المؤلمة، واختتمت بيانها برسالة مؤثرة للممثلة الراحلة، متمنية لها الراحة، ومؤكدة أنها ستظل محبوبة ولن يُنسى أثرها.