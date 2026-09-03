أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالإصطدام بسيارة أخرى وحدوث مطاردة بينهما على أحد الطرق بالقليوبية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة بنها بالقليوبية من (أحد الأشخاص – مقيم بالإسماعيلية) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالإصطدام بسيارته حال سيرهما بأحد الطرق بدائرة المركز.

أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقائدها (طالب ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ) وتبين وفاته فى وقت لاحق بذات التاريخ .

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









