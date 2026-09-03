مريض سكر وتوفى بالمستشفى.. الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بوفاة زوجها نتيجة تعذيب داخل قسم شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم إحدى السيدات بوفاة زوجها نزيل بأحد أقسام الشرطة بالجيزة نتيجة تعرضه للتعذيب.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة إعتباراً من 15 أغسطس المنقضى لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده بالسجن 15 عام فى قضية عاهة مستديمة، وله تاريخ مرضى لمعاناته من داء السكرى وضغط الدم ويتم متابعة حالته الصحية بإنتظام .

وبتاريخ 25 من ذات الشهر شعر بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفى وورد التقرير الطبى يفيد بأن الوفاة نتيجة حالته المرضية ولا يوجد به أية إصابات، وبسؤال شهود الواقعة "عدد من النزلاء" نفوا تعرضه لأية إعتداءات بمحبسه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إحاطة القائمة على النشر "زوجة النزيل المذكور" بحقيقة الموقف وما تم إتخاذه من إجراءات.









