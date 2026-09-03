قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكاذيب وشائعات إخوانية.. الداخلية تنفي إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
أمي عايزة تضحي بيا.. فيديو متداول لشخص يعتدي على والدته وبحوزته سلاح أبيض
أمير هشام: الزمالك سيفتح تحقيقًا مع بيزيرا حال عودته للقاهرة
ارتفع 640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
جمال عبد الجواد: الشراكة المصرية الصينية أصبحت أكثر عمقًا.. والقاهرة جزء أساسي من «الحزام والطريق»
شبكة صينية: العلاقات المصرية الصينية تتطور إلى شراكة استراتيجية تركز على توطين الصناعة والتكنولوجيا
فطنة ابن وإنسانية مسعف.. كيف أنقذ طفل والده من وعكة صحية مفاجئة؟
قاضٍ أمريكي يوقف أحدث أمر لترامب لتقييد الجنسية بالولادة
حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد
أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية
القوات اليمنية: الحوثيون أطلقوا 9 صواريخ باليستية على المخا والخوخة
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مريض سكر وتوفى بالمستشفى.. الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بوفاة زوجها نتيجة تعذيب داخل قسم شرطة

السيدة
السيدة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن زعم إحدى السيدات بوفاة زوجها نزيل بأحد أقسام الشرطة بالجيزة نتيجة تعرضه للتعذيب.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة إعتباراً من 15 أغسطس المنقضى لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده بالسجن 15 عام فى قضية عاهة مستديمة، وله تاريخ مرضى لمعاناته من داء السكرى وضغط الدم ويتم متابعة حالته الصحية بإنتظام .

 وبتاريخ 25 من ذات الشهر شعر بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفى وورد التقرير الطبى يفيد بأن الوفاة نتيجة حالته المرضية ولا يوجد به أية إصابات، وبسؤال شهود الواقعة "عدد من النزلاء" نفوا تعرضه لأية إعتداءات بمحبسه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إحاطة القائمة على النشر "زوجة النزيل المذكور" بحقيقة الموقف وما تم إتخاذه من إجراءات.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أقسام الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الدكتور حسان المعزاوي

وفاة الدكتور حسان المعزاوي "صيدلي الغلابة" في دمنهور

كارفاخال

النصر السعودي يقترب من حسم صفقة كارفخال

الدواجن

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ابنة عمي تسرقنا فماذا نفعل؟.. أمين الإفتاء يوضح

دار الإفتاء

هل يجوز للابن رفع دعوى نفقة على والده؟.. أمين الإفتاء يوضح

قبول الهدايا

هل يجوز لمديرة مدرسة قبول هدايا أولياء الأمور؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

الصين تشدد الرقابة على شركات السيارات وتحذر من الإعلانات المضللة بالأسواق العالمية

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

بملابس رياضية.. بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق
بملابس رياضية..بسمة بوسيل تكشف عن قوامها الممشوق

لعشاق المقبلات السورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..
طريقة عمل المكدوس الحريف..

بأسعار مختلفة.. أشهر 5 سيارات كهربائية في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد