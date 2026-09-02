خلافات الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل إستيلاء شخص على منزل آخر بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتهجم على مسكنه والإستيلاء عليه ومنعه من إستخراج سيارته من داخله بالمنوفية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة الباجور بالمنوفية من (القائم على النشر) والمشكو فى حقه (نجل عم الأول) مقيمان بدائرة المركز ، وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول الميراث على المنزل المشار إليه "كائن بدائرة المركز" ، وأبدى الطرفين رغبتهما فى التصالح عقب تدخل الأهالى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق .





