القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وأمكن تحديد مالك المنزل المشار إليه، وهو عامل مقيم بدائرة المركز.

وبسؤاله؛ أقر بأن الواقعة حدثت في الأول من سبتمبر الجاري، واتهم 5 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بالتهجم على منزله وإطلاق أعيرة نارية؛ انتقامًا من شقيقه، لسابقة تحريره محضرًا ضد 3 منهم لتعديهم عليه بالضرب، وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في محاولة لإجباره على التنازل.

وأمكن تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات ودراجتين ناريتين استخدمت في ارتكاب الواقعة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية.