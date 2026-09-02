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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديو مُفبرك بسبب أولوية المرور.. كشف ملابسات ادعاء سرقة هاتف عامل بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتصوير قائد دراجة هوائية والإدعاء بقيام قائد مركبة "توك توك" وآخر يستقلها رفقته بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه بالإسكندرية.
 

بالفحص أمكن تحديد عامل توصيل الطلبات (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبمواجهته أقر بأنه أثناء سيره بتاريخ 1/ الجارى بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه حدثت مشادة كلامية بينه وشخصان يستقلان مركبة "توك توك" لخلافات حول أولوية المرور تبادلا خلالها التعدى بالسب دون التعدى عليه بالضرب أو سرقة هاتفه، وأضاف بأن إدعائه الكاذب تم بتحريض ومساعدة صديقه "القائم على تصوير المقطع" (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) "تم ضبطه"، نكاية بمستقلى مركبة "التوك توك".

كما أمكن تحديد وضبط مستقلى مركبة "التوك توك" (سائق ، مالك مركبة "توك توك"- مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).

 وبمواجهتهما إعترفا بخلافهما على أولولية المرور مع عامل توصيل الطلبات دون التعدى عليه أو سرقة هاتفه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى دراجة هوائية

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