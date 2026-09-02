محمد صلاح: الأهلي والزمالك وبيراميدز يتنافسون على الدوري.. وإمام عاشور لن يستطيع العيش خارج مصر

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ستكون قوية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، مشيرًا إلى أن الفريق الأكثر قدرة على تحمل ضغط المباريات سيكون الأقرب للتتويج.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC":"الأهلي وبيراميدز والزمالك هينافسوا على الدوري المصري حتى النهاية، ومن سيواجه ضغط المباريات ويتحمل هو من سيتوج باللقب".

وأضاف:"نتائج بيراميدز في أول 3 مباريات في الدوري المصري عادية، ولسه المنافسة طويلة".

وعن تجديد الأهلي لعقود لاعبيه، قال:"تجديد الأهلي لعقود اللاعبين شيء كويس، وبيعود على الفريق بالاستقرار والهدوء، ومش لازم تسيب اللاعب لحد آخر 6 شهور في عقده".

وتطرق محمد صلاح للحديث عن إمام عاشور، لاعب الأهلي، قائلًا:"طبيعي إن إمام عاشور مش قادر يعيش خارج مصر، رغم إمكانياته الفنية، وهو عايز يكون في بلده وبين أهله ومراته، وده سبب عدم نجاحه في الدنمارك".