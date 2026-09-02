«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

تحولت عملية جراحية لإحدى الشابات بهدف علاج ناسور إلى واقعة أثارت حالة من القلق والجدل، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ عقب العملية، وفقًا لرواية شقيقتها التي وجهت استغاثة عاجلة إلى المسؤولين لكشف ملابسات ما حدث.

انقطاع الأكسجين داخل غرفة العمليات

وقالت شقيقة المريضة إن حالتها شهدت تدهورًا بعد تعرضها لانقطاع في الأكسجين داخل غرفة العمليات، موضحة أن الواقعة استمرت لأكثر من 5 دقائق، بحسب روايتها.

ارتشاح في المخ وتراجع مستوى الوعي

وأوضحت أن شقيقتها بدأت بعد ذلك في مواجهة مضاعفات صحية خطيرة، من بينها حدوث ارتشاح في المخ، إلى جانب تراجع مستوى الوعي، ما استدعى استمرار رعايتها الطبية داخل المستشفى



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