«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

يعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد استمرار فتح باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك لتمكين الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 من استكمال إجراءات تنسيق قبولهم إلكترونيًا وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويتيح مكتب التنسيق للطلاب الناجحين بالدور الثاني تسجيل رغباتهم وترتيبها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg/

ويؤكد مكتب التنسيق أهمية تأني الطلاب عند تسجيل الرغبات، وضرورة مراجعتها وترتيبها بعناية، والالتزام بالقواعد المنظمة للتوزيع الجغرافي، مع الحفاظ على الرقم السري الخاص بالطالب وعدم إتاحته للغير.

كما يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي المتصل بشبكة الإنترنت، أو الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي توفر الدعم والإرشاد اللازم للطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات.