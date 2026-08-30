وزير التعليم العالي يشهد ختام فعاليات مهرجان «طرب» في موسمه الثاني بجامعة السويس

الدكتور عبدالعزيز قنصوة:

• الفن شريك أصيل في بناء الإنسان

• الأنشطة الطلابية جزء أصيل من التجربة الجامعية.. والموسيقى والفنون تفتح نوافذ الإبداع وترتقي بالوجدان

الدكتور أشرف حنيجل: عروض الطلاب عكست ما يمتلكه شباب مصر من مواهب وقدرات إبداعية تدعو للفخر.. والفن الراقي إحدى أهم قوى مصر الناعمة

الدكتور كريم همام: «طرب» يترجم إيمان الدولة بأن اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها استثمار مباشر في الإنسان المصري

المايسترو سليم سحاب: الموهبة تحتاج إلى العلم والتدريب والصبر والانضباط حتى تتحول إلى مسيرة فنية حقيقية

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ختام فعاليات الموسم الثاني من مهرجان «طرب» للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات المصرية، الذي نظمته جامعة السويس بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، على مدار خمسة أيام، بمشاركة منتخبات الموسيقى والكورال من الجامعات والمعاهد المصرية من غير المتخصصين، وذلك في أجواء فنية عكست ثراء المواهب الطلابية وتنوعها، وجمعت شباب الجامعات المصرية على منصة واحدة، في تجربة استهدفت اكتشاف المواهب وصقل قدراتها وتعزيز قيم الإبداع والعمل الجماعي.

وأقيم الحفل الختامي بحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والمايسترو سليم سحاب، وبحضور رؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء لجنة التحكيم، والطلاب المشاركين ووفود الجامعات المصرية.

وخلال الحفل الختامي، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الدولة تنطلق في بناء الإنسان من رؤية متكاملة، لا تكتفي بمنحه أدوات العلم فقط، وإنما تعمل على منحه كذلك الوعي والثقافة والقدرة على الإبداع، مشيرًا إلى أن الشباب ليسوا فقط قوة الوطن التي يُعتمد عليها في صناعة الغد، وإنما هم الحاضر الذي تعمل الدولة من أجله، والمستقبل الذي تُعد له، بعقول تتعلم، وإرادة تعمل، وطاقات قادرة على أن تصنع وتبتكر وتُبدع.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الأنشطة الطلابية بمختلف مساراتها تمثل جزءًا أصيلًا من التجربة الجامعية، لما تتيحه للطالب من فرص لاكتشاف قدراته، وتعلم العمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، واختبار قدرته على المنافسة، واكتساب الثقة التي تعينه على مواجهة الحياة وصناعة مستقبله، مؤكدًا أن الفن حين يأتي إلى الجامعة لا يأتي ضيفًا على العملية التعليمية، وإنما يأتي شريكًا في بناء الإنسان؛ فالموسيقى والغناء والفنون ترتقي بالوجدان، وتفتح نوافذ الإبداع، وتمنح الشباب مساحة للتعبير، وتربطهم بجانب أصيل من هوية وطنهم وتاريخهم.

ووجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة رسالة إلى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية المشاركين في المهرجان، داعيًا إياهم إلى التعلم والتدريب والاستماع وتجديد أدواتهم، وحثهم على أن يجعلوا من الفن رسالة لا ضجيجًا، ومن الشهرة نتيجة لا غاية، ومن الموهبة طريقًا يضيفون به شيئًا جميلًا إلى وطنهم وإلى العالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، أن العروض المتميزة التي شهدها المهرجان على مدار أيامه عكست ما يمتلكه شباب مصر من مواهب وقدرات إبداعية تدعو إلى الفخر والاعتزاز، مشيرًا إلى أن ما قدمه الطلاب لم يكن مجرد أداء فني، وإنما تعبيرًا صادقًا عن طاقات واعدة وعقول مبدعة قادرة على الابتكار والتميز متى أتيحت لها الفرصة المناسبة لإبراز مواهبها.

وأوضح رئيس جامعة السويس أن الفن الراقي يمثل أحد أهم قوى مصر الناعمة، لما يؤديه من دور في الارتقاء بالذوق العام والسلوك الإنساني، وتقديم رسالة حضارية قادرة على التأثير ومد جسور التواصل بين الشعوب، مؤكدًا أن الدولة تولي الفن والثقافة اهتمامًا كبيرًا في ظل رؤية الجمهورية الجديدة، إيمانًا بدورهما في بناء الوعي وتشكيل الشخصية المصرية وترسيخ قيم الانتماء والوعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن مهرجان «طرب» في موسمه الثاني يأتي ترجمة حقيقية لإيمان الدولة بأن اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها يمثلان استثمارًا مباشرًا في الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن دور الأنشطة الطلابية أصبح أحد المسارات الفاعلة في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته واكتشاف قدراته، بما يفتح أمامه آفاقًا أوسع للإبداع والتميز.

وأوضح الدكتور كريم همام أن المهرجان نجح في تحويل المسرح الجامعي إلى مساحة حقيقية لاكتشاف الطاقات الفنية الشابة، ومنح الطلاب فرصة للتعبير عن مواهبهم أمام جمهور متخصص، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي تحرص على دعم هذه المواهب وتوفير البيئات التي تساعدها على التطور والاستمرار، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعي والمبدع والقادر على المنافسة، وحمل رسالة الفن والثقافة المصرية بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها.

وفي كلمته، أعرب المايسترو سليم سحاب عن سعادته بالمشاركة في ختام الموسم الثاني من مهرجان «طرب»، مؤكدًا أن المهرجان نجح في إبراز مواهب شابة تمتلك شغفًا حقيقيًا بالفن وإرادة للتعلم والتطور، مشيرًا إلى أن الموهبة وحدها لا تكفي، وإنما تحتاج إلى التدريب والعلم والصبر والانضباط حتى تتحول إلى مسيرة فنية حقيقية.

ودعا المايسترو سليم سحاب الطلاب إلى عدم اعتبار المهرجان محطة تنتهي بانتهاء فعالياته، وإنما بداية جديدة لتطوير مواهبهم والاستفادة من المنافسة والنقد، مؤكدًا أن توفير الفرصة والرعاية والتدريب للمواهب الشابة يسهم في اكتشاف طاقات فنية قادرة على تحقيق نجاحات أكبر وتمثيل مصر بصورة مشرفة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن منافسات المهرجان شهدت مشاركة طلابية متنوعة في ثلاثة مسارات فنية، شملت الغناء الجماعي، والغناء الفردي، والعزف الفردي، بما أتاح للطلاب المشاركين تقديم مواهبهم في أكثر من مجال فني، وفق ضوابط ومعايير محددة لضمان عدالة المنافسة وجودة العروض. ووفقًا للائحة المهرجان، شاركت كل جامعة في الغناء الجماعي بعملين، أحدهما من الفلكلور الشعبي والآخر عمل حر، إلى جانب مشاركة طالبين في الغناء الفردي وطالبين في العزف الفردي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحفل الختامي تضمن عددًا من الفقرات الفنية التي عكست حالة التنوع والتكامل التي شهدها المهرجان، من بينها «ميدلي» فني (أفراح من الفلكلور الشعبي) قدمه كورال جامعة القاهرة بمشاركة طلاب الجامعات المصرية، وأيضًا تم تقديم أغنية جماعية بعنوان «هنا مصر وهنا قلبي» بمشاركة طلاب الجامعات المصرية بقيادة المايسترو ياسر مصطفى، إلى جانب ميدلي فلكلور شعبي مصري قدمه كورال جامعة الإسكندرية، بمشاركة طلاب الجامعات المصرية بقيادة الدكتورة شريهان الحديني، في مشهد فني جمع المشاركين على منصة واحدة، واختتم رحلة من المنافسة والتدريب والتفاعل وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات والمعاهد المصرية.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان نخبة من أساتذة الموسيقى والمتخصصين، وهم: الدكتور منتصر القللي، أستاذ الموسيقى العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتورة داليا حسين فهمي، أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، والدكتور ماجد أحمد محمد سرور، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، والدكتورة ريهام أحمد إيهاب، أستاذ ورئيس قسم العلوم الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، حيث تولت اللجنة تقييم المواهب والعروض المشاركة وفق أسس ومعايير فنية متخصصة.

وشهد الحفل الختامي إعلان نتائج منافسات الموسم الثاني من مهرجان «طرب» وتكريم الفائزين في مختلف المسارات، تقديرًا لما قدموه من مواهب وعروض فنية متميزة طوال أيام المهرجان.

وفي منافسات الغناء الجماعي للجامعات الحكومية، حصدت جامعات أسيوط والقاهرة والمنوفية المركز الأول، فيما جاءت جامعات الإسكندرية وعين شمس وقناة السويس في المركز الثاني، بينما حصلت جامعات السويس وطنطا والمنصورة على المركز الثالث.

وفي منافسات الغناء الجماعي للجامعات الأهلية والخاصة، جاءت النتائج على النحو التالي: حصلت جامعة بدر بالقاهرة على المركز الأول، وحصلت جامعة سيناء على المركز الثاني، وحصلت جامعة بني سويف الأهلية على المركز الثالث.

وتم إعلان نتائج «أوسكار الجامعات الحكومية»، حيث تُوّج محمد جمال، من جامعة طنطا، بجائزة أفضل مطرب، وأسماء حمادة، من جامعة المنوفية، بجائزة أفضل مطربة، فيما حصد كامل محمد، من جامعة القاهرة، جائزة أفضل عازف، ومريم هاني، من جامعة الفيوم، جائزة أفضل عازفة.

وكانت نتيجة الغناء الفردي للجامعات الحكومية، وجاءت نتائج المركز الأول كالتالي: مارك أمجد، جامعة الفيوم، سوسنا طارق، جامعة سوهاج، مهند أحمد، جامعة كفر الشيخ، كريم وليد، جامعة بورسعيد، أية حاتم، جامعة قنا، فهد حميد، جامعة مدينة السادات، أحمد خالد، جامعة العاصمة، جوفاني نشأت، جامعة أسيوط، هند أحمد، جامعة عين شمس، منه محمود، جامعة الإسكندرية، بينما جاءت نتائج المركز الثاني كالتالي: أسامة إبراهيم، جامعة الزقازيق، أحمد حسني، جامعة المنصورة، رفيدة إبراهيم، جامعة طنطا، عبد الله علاء، جامعة السويس، نور سيد محمود، جامعة القاهرة، مريم بولس، جامعة أسيوط، ندى عماد، جامعة قناة السويس، بسام حسن، جامعة مدينة السادات، وعد موسى، جامعة المنوفية، إياد أحمد، جامعة الإسكندرية، وجاءت نتيجة المركز الثالث كالتالي: سما عبد التواب، جامعة الفيوم، يوسف سعيد، جامعة سوهاج، عبد المطلب السيد، جامعة كفر الشيخ، شهد وائل، جامعة بورسعيد، حسين ممدوح، جامعة عين شمس، نها محب، جامعة المنصورة، جنى أحمد، جامعة الزقازيق، محمد رجب، جامعة العاصمة، ليلى عصام، جامعة السويس، آلاء أحمد، جامعة القاهرة.

وجاءت نتيجة العزف الفردي للجامعات الحكومية، وجاءت نتائج المركز الأول: محمد أيمن، جامعة أسيوط، أحمد راجي، جامعة بورسعيد، إياد أحمد مرعي، جامعة قناة السويس، مهند عاشور، جامعة عين شمس، عمر جلال، جامعة طنطا، هنا محمد، جامعة الإسكندرية، أحمد محمد الدالي، جامعة السويس، وجاءت نتيجة المركز الثاني كالتالي: ندا كمال، جامعة سوهاج، يوسف صادق، جامعة بورسعيد، محمد خالد، جامعة قناة السويس، أمين عبد القادر، جامعة عين شمس، مينا شريف، جامعة المنصورة، جورج وائل، جامعة الزقازيق، محمد هاني، جامعة المنوفية، وجاءت نتيجة المركز الثالث كالتالي: هادي هشام، جامعة كفر الشيخ، جولي هاني، جامعة المنصورة، رسلان غسان، جامعة الزقازيق، أدهم إيهاب، جامعة السويس.

كما جاءت نتيجة الغناء الفردي للجامعات الأهلية والخاصة، وجاءت نتائج المركز الأول: أحمد عبد العزيز، جامعة الجلالة، هايدي علاء، جامعة المنصورة الأهلية، مريم محمد، جامعة بدر بالقاهرة، إيلاريا أكرم، جامعة سفنكس، شهاب الدين علاء الدين، جامعة دراية، وجاءت نتائج المركز الثاني: إبراهيم محمد، جامعة سوهاج الأهلية، كريم هاني، جامعة حورس، عبد الله خالد، جامعة المستقبل، أحمد عماد، جامعة سيناء، محمد جمال، جامعة حورس، وجاءت نتائج المركز الثالث: آدم عماد، جامعة دراية، نضال محمد، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مريم مسعد، جامعة النهضة، مازن محسن، جامعة بدر بالقاهرة.

وجاءت نتيجة العزف الفردي للجامعات الأهلية والخاصة، وجاءت نتائج المركز الأول: أبادير هاني، جامعة سفنكس، علي عبد الحميد، جامعة بدر بالقاهرة، وفاز بالمركز الثاني أحمد ياسر، جامعة المنصورة الأهلية، وحصلت على المركز الثالث تسنيم محمد، جامعة المنصورة الأهلية.