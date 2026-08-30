التعليم العالي تطلق "اعرف الحقيقة" للرد على الشائعات بالمرحلة الثالثة للتنسيق

في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتكثيف جهود التوعية الإعلامية ومساندة طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة توعوية جديدة بعنوان "اعرف الحقيقة"؛ بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، والرد على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها بشأن التنسيق الإلكتروني والقبول بالجامعات والمعاهد.

وتأتي هذه السلسلة في ضوء ما تشهده هذه الفترة من تداول واسع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصًا من الوزارة على أن يحصل الطلاب وأولياء الأمور على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة عند تسجيل الرغبات.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتنسيق الإلكتروني تتم وفق القواعد والضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأن الوزارة تحرص على إعلان جميع التفاصيل الخاصة بالتنسيق في توقيتاتها الرسمية، داعيًا الطلاب إلى عدم الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب التنسيق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سلسلة "اعرف الحقيقة" تُعد جزءًا من الخطة الإعلامية التي تنفذها الوزارة خلال موسم التنسيق الإلكتروني، وتهدف إلى تقديم المعلومة الصحيحة بصورة مبسطة، والرد على أبرز الشائعات المتداولة، والإجابة عن أكثر الأسئلة التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف أن السلسلة ستتناول عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها قواعد التنسيق الإلكتروني، وقواعد التوزيع الجغرافي، وتحويلات تقليل الاغتراب، والمؤسسات التعليمية المُعتمدة، وغيرها من الموضوعات التي تشهد تداولًا واسعًا للمعلومات غير الدقيقة.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمتابعة المنصات الرسمية للوزارة؛ للحصول على المعلومات الصحيحة أولًا بأول، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات الصادرة عن صفحات أو مواقع غير رسمية.