أوردر بـ14 ألف جنيه .. حكاية مندوب ديليفري تعرض لعملية نصب كبيرة

حكى مندوب دليفري واقعة غريبة بدأت عندما تلقى أحد مندوبي خدمات التوصيل طلبًا بقيمة 14 ألفًا و500 جنيه لتوصيله إلى أحد العناوين في منطقة المنيل، قبل أن يكتشف بعد تحركه أن العنوان المُرسل إليه غير صحيح.





45 دقيقة من البحث عن العنوان

حاول المندوب التواصل مع العميل لتحديد مكانه، إلا أن الأخير ظل يوجهه بين الشوارع لنحو 45 دقيقة، دون الوصول إلى موقع واضح.



الواتساب مش شغال

طلب المندوب من العميل إرسال موقعه عبر تطبيق واتساب، لكن العميل ادعى أن التطبيق لا يعمل لديه، قبل أن يرسل شخص آخر الموقع، ليتوجه المندوب إلى مكان قريب منه.

طلب غريب داخل سوبر ماركت

بعد وصول المندوب إلى المنطقة، طلب منه العميل الدخول إلى سوبر ماركت قريب منه، وتسليم الطلب لأحد الموجودين بالمكان، مؤكدًا له أن يقول إن «مصطفى» هو من أرسل الأوردر







