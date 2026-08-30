سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهاردة؟

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمتعاملين بمعرفة سعر العملة الأمريكية، خاصة مع عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وتحظى أسعار الدولار اليوم باهتمام واسع من جانب المواطنين والشركات والمستوردين والمستثمرين، نظرًا إلى ارتباط العملة الأمريكية بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والأسعار في السوق المحلية، وهو ما يجعل تحديثات سعر الدولار في البنوك من أكثر الموضوعات التي تحظى بعمليات بحث يومية.

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة استقرار سعر الدولار تحت مستوى 51 جنيهًا في البنوك المصرية، سواء بالنسبة إلى أسعار البيع أو الشراء، مع وجود فروق محدودة بين بنك وآخر وفقًا للأسعار المعلنة من كل مؤسسة مصرفية.

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سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 مستويات مستقرة في البنوك المختلفة، مع اختلاف محدود في سعر الشراء والبيع من بنك إلى آخر، بينما جاء البنك الأهلي المصري عند 50.27 جنيه للبيع و50.17 جنيه للشراء.

ويبحث المتعاملون عادة عن سعري البيع والشراء عند متابعة الدولار، إذ يعبر سعر الشراء عن القيمة التي يدفعها البنك مقابل شراء الدولار من العميل، بينما يحدد سعر البيع القيمة التي يحصل عليها البنك عند بيع العملة الأمريكية للعميل.

وتظل هذه الأسعار محل متابعة مستمرة خلال ساعات العمل المصرفي، خاصة في ظل إمكانية تغير أسعار العملات وفقًا لحركة السوق والقرارات المصرفية والتطورات الاقتصادية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 50.28 جنيه للبيع، و50.14 جنيه للشراء.

ويعد سعر الدولار في البنك المركزي من المؤشرات المهمة التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف، إلى جانب الأسعار المعلنة في البنوك التجارية، حيث تساعد هذه البيانات في تكوين صورة عن مستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

ويأتي استقرار سعر الدولار في البنك المركزي ضمن حالة الاستقرار النسبي التي ظهرت في أحدث التعاملات المصرفية، مع استمرار تداول العملة الأمريكية عند مستويات أقل من حاجز 51 جنيهًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.

ويحظى سعر الدولار في البنك الأهلي المصري باهتمام خاص من المواطنين، باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، ولذلك تتصدر أسعاره عمليات البحث اليومية عن سعر العملة الأمريكية في مصر.

ويتابع العملاء سعر الدولار في البنك الأهلي لأغراض متعددة، من بينها تحويل العملات وإتمام المعاملات المصرفية ومتابعة قيمة المدخرات والالتزامات المقومة بالدولار.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.

ويأتي السعر المعلن في بنك مصر عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وفق البيانات الواردة، بما يعكس تقارب أسعار الدولار في عدد من البنوك خلال بداية التعاملات.

ويستمر المتعاملون في متابعة الأسعار المعلنة بصورة دورية، خصوصًا عند وجود حاجة إلى شراء أو بيع العملة الأمريكية، إذ يمكن أن تختلف الأسعار من بنك إلى آخر بفروق محدودة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.22 جنيه للبيع، و50.12 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في CIB ضمن مستويات الأسعار المعلنة في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مع استمرار الفروق المحدودة بين أسعار الشراء والبيع وفقًا للبيانات المتاحة.

ويبحث عملاء البنوك عن السعر المعلن قبل إجراء عمليات شراء أو بيع الدولار، خاصة في ظل أهمية فارق السعر عند تنفيذ المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.17 جنيه للبيع، و50.07 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى أقل نسبيًا من بعض الأسعار المعلنة في بنوك أخرى، وهو ما يوضح استمرار وجود فروق محدودة بين المؤسسات المصرفية في أسعار العملة الأمريكية.

وتتغير أسعار العملات وفقًا للبيانات التي تعلنها البنوك، ولذلك يفضل المتعاملون متابعة السعر المحدث قبل تنفيذ أي معاملة مالية.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 50.20 جنيه للبيع، و50.10 جنيه للشراء.

ويأتي هذا السعر ضمن المستويات المتقاربة المسجلة في البنوك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد، مع استمرار استقرار العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

وتعد متابعة أسعار الدولار في البنوك المختلفة من الوسائل التي يعتمد عليها العملاء للمقارنة بين سعر الشراء وسعر البيع قبل إتمام المعاملات المصرفية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الدولار في بنك قناة السويس عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وفق البيانات الواردة في أحدث الأسعار.

ويعكس تقارب الأسعار بين عدد من البنوك استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال بداية تعاملات اليوم، مع بقاء الدولار تحت حاجز 51 جنيهًا.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد إلى 50.28 جنيه للبيع، و50.18 جنيه للشراء.

ويعد هذا السعر من بين أعلى مستويات البيع الواردة في قائمة الأسعار المعلنة اليوم، بينما بلغ سعر الشراء 50.18 جنيه.

ويستمر العملاء والمتعاملون في متابعة سعر الدولار في المصرف المتحد إلى جانب باقي البنوك، بهدف التعرف على أفضل الأسعار المتاحة عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملة الأمريكية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

وتكشف الأسعار المعلنة اليوم عن تفاوت محدود بين أسعار الدولار في البنوك المصرية، إذ بلغ سعر البيع 50.28 جنيه في البنك المركزي المصري والمصرف المتحد، بينما سجل 50.27 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB سعر بيع بلغ 50.22 جنيه، بينما بلغ السعر في بنك الكويت الوطني 50.20 جنيه، ووصل إلى 50.17 جنيه في بنك الإسكندرية.

أما أسعار الشراء، فتراوحت بين 50.07 جنيه و50.18 جنيه وفق البيانات الواردة، وهو ما يعكس وجود فروق محدودة بين أسعار البنوك المختلفة.

هل استقر سعر الدولار اليوم في مصر؟

تشير أحدث البيانات المنشورة اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 إلى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، مع بقائه دون حاجز 51 جنيهًا، وهو ما يتوافق مع أحدث التغطيات الصباحية التي رصدت ثبات العملة الأمريكية عند مستوياتها الحالية.

ويظل سعر الدولار من الملفات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة يومية واسعة، سواء من جانب المواطنين أو الشركات أو المستثمرين، بسبب تأثير حركة سعر الصرف في العديد من المعاملات والأنشطة الاقتصادية.

ومع استمرار التعاملات المصرفية اليوم، تبقى أسعار الدولار قابلة للتحديث وفقًا لما تعلنه البنوك، لذلك فإن الأسعار الواردة تعبر عن مستويات التعاملات وفق البيانات المتاحة في بداية تعاملات الأحد 30 أغسطس 2026.

سعر الدولار اليوم الأحد.. أهم الأسعار

وبحسب البيانات الواردة، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.28 جنيه للبيع و50.14 جنيه للشراء، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 50.27 جنيه للبيع و50.17 جنيه للشراء.

وفي بنك مصر بلغ السعر 50.27 جنيه للبيع و50.17 جنيه للشراء، بينما سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.22 جنيه للبيع و50.12 جنيه للشراء.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 50.17 جنيه للبيع و50.07 جنيه للشراء، وفي بنك الكويت الوطني 50.20 جنيه للبيع و50.10 جنيه للشراء، بينما بلغ في بنك قناة السويس 50.27 جنيه للبيع و50.17 جنيه للشراء.

ووصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 50.28 جنيه للبيع و50.18 جنيه للشراء، لتظل جميع الأسعار الواردة اليوم دون مستوى 51 جنيهًا.

ويستمر اهتمام الجمهور بمتابعة عبارة «الدولار بكام النهارده» بالتزامن مع بداية التعاملات المصرفية، خاصة أن سعر العملة الأمريكية يمثل أحد أبرز المؤشرات التي يبحث عنها المواطنون بصورة يومية لمعرفة أحدث مستويات الصرف مقابل الجنيه المصري.