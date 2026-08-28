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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر  الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا مع بدء تعاملات اليوم السبت 29-8-2026 على مستوى السوق الرسمية ودون تغيير.

الدولار ثابت في 3 أيام

على مدار 3 أيام استقر سعر الدولار بصورة مستمرة منذ مساء الأربعاء الماضي وحتى اليوم السبت.

سعر الدولار اليوم

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية منذ مساء الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة (الخميس) بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف و(الجمعة والسبت) يومي الراحة المقررة كل أسبوع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.16 جنيه للشراء و 50.26 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

بلغ ثاني اقل سعر دولار 50.1 جنيه للشراء و50.2 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والكويت الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع في بنوك ابوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي، البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس،، ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، نكست، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنكي سايب والمصرف المتحد.

سعر الدولار

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 50.39 جنيه للشراء و 50.49 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار اليوم اقل سعر دولار اليوم مال واعمال أقل سعر دولار أعلي سعر دولار الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي

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