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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أوجّه لكم جميعا التحية | آمال ماهر تحسم جدل اعتزالها الفن

النجمة آمال ماهر
النجمة آمال ماهر
أوركيد سامي

حسمت النجمة آمال ماهر الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن حقيقة اعتزالها الفن، بعد انتشار عدد من الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت ابتعادها عن الساحة الفنية واعتزالها الغناء بشكل نهائي.

وحرصت آمال ماهر على توضيح حقيقة الأمر بنفسها، حيث شاركت عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، رسالة نفت خلالها صحة ما يتم تداوله بشأن اعتزالها الفن، مؤكدة أنها مستمرة في مشوارها الفني ولم تتخذ قرارًا بالابتعاد عن جمهورها.

وقالت آمال ماهر في رسالتها: «أخبار كاذبة وأخبار غير حقيقية. أنا ما اعتزلتش الفن ومكملة معاكوا وبيكوا، وبحب الجمهور وبوجه له كل التحية».

وأكدت النجمة من خلال رسالتها أن الأخبار التي تحدثت عن اعتزالها لا تمت للحقيقة بصلة، مطالبة جمهورها بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، 

آمال  ماهر توجه رسالة إلى جمهورها

وحرصت آمال  ماهر على أن تحمل رسالتها جانبًا خاصًا لجمهورها، حيث أكدت استمرارها في مشوارها الفني، معربة عن محبتها الكبيرة لجمهورها وامتنانها الدائم لدعمه ومساندته لها.

وتأتي تصريحات آمال ماهر لتضع حدًا لحالة الجدل التي انتشرت بعد تداول شائعة اعتزالها، حيث تفاعل عدد كبير من محبيها مع رسالتها، مؤكدين سعادتهم باستمرارها في تقديم أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتعد آمال  ماهر واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في مصر والوطن العربي، ونجحت على مدار مسيرتها في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، بفضل صوتها وأدائها الذي جعلها من الأسماء البارزة في عالم الغناء.

آمال  ماهر: مستمرة في الفن

وبكلمات واضحة ومباشرة، أكدت آمال  ماهر أنها لم تعتزل الفن، وأنها مستمرة مع جمهورها، لتنهي بذلك التكهنات التي انتشرت مؤخرًا حول مستقبلها الفني.

ومن المنتظر أن تكشف آمال  ماهر خلال الفترة المقبلة عن أعمالها ومشروعاتها الفنية الجديدة، في الوقت الذي يترقب فيه جمهورها عودتها بأعمال غنائية جديدة، خاصة بعد حالة التفاعل الكبيرة التي حظيت بها رسالتها الأخيرة عبر «إنستجرام».

النجمة آمال ماهر اخبار الفن نجوم الفن

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