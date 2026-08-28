طاهر محمد طاهر يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك زد

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني في شباك فريق نادي زد، في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية ببطولة الدور ي المصري.

جاء هدف النادي الأهلي الثاني عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 64 من عمر المباراة.



عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام زد

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام زد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

تشكيل زد أمام الأهلي

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، تشكيل الفريق، كالتالي:

تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة، محمد حسين، عبدالله بكري، طارق علاء.

خط الوسط: محمد عز، أحمد الصغيري، محمود أوكا.

خط الهجوم: أحمد عادل، عبدالرحمن البانوبي، مصطفى سعد.



يدير اللقاء تحكيميًا محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، محمد عاطف الزناري وعماد العقاد مساعدين، أحمد عبدالله حكمًا رابعًا، حسام عزب حكمًا للفيديو ويعاونه هاني خيري.

