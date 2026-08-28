قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم أزهري : هدي النبي مش للذكرى .. «إصلاح القلب ومراقبة الله» طريق بناء الإنسان
سيراميكا كليوباترا يضرب الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري
منتخب تنس الطاولة سيدات يحصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط
الأهلي يهزم زد بثنائية بن شرقي وطاهر محمد طاهر في الدوري
افتكرتها فيلم | مصور السرقة الهوليوودية يكشف كواليس صادمة على الصحراوي
عبدالرحمن عبدالغني يحصد فضية الجودو في دورة البحر المتوسط
بمشاركة تريزيجيه .. الرياض يفوز على نيوم بهدف نظيف في الدوري السعودي
إصلاح القلب قبل المظهر | عالم بالأزهر يحدد مفتاح بناء مجتمع يسوده الخير والرحمة
بعد انتشاره في بريطانيا .. 10 طرق بسيطة للوقاية من الإصابة بالسالمونيلا
ثورة مواد البناء الحديثة .. قضبان الفايبر جلاس البديل الهندسي الخارق لمواجهة التآكل
تنسيق المرحلة الثالثة 2026 .. رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة
تستخدم في تصنيع الصواريخ.. الجيش الروسي يستهدف شركة في كييف لإنتاج وتخزين مواد كيميائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاهر محمد طاهر يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك زد

طاهر محمد
طاهر محمد
عمرو مصطفى

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثاني في شباك فريق نادي زد، في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية ببطولة الدور ي المصري.

جاء هدف النادي الأهلي الثاني عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 64 من عمر المباراة.


عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام زد

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام زد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

تشكيل زد أمام الأهلي 

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، تشكيل الفريق، كالتالي:

تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة، محمد حسين، عبدالله بكري، طارق علاء.

خط الوسط: محمد عز، أحمد الصغيري، محمود أوكا.

خط الهجوم: أحمد عادل، عبدالرحمن البانوبي، مصطفى سعد.
 

يدير اللقاء تحكيميًا محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، محمد عاطف الزناري وعماد العقاد مساعدين، أحمد عبدالله حكمًا رابعًا، حسام عزب حكمًا للفيديو ويعاونه هاني خيري.
 

الأهلي طاهر محمد طاهر زد الدور ي المصري طاهر محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

رابط موقع التنسيق

متاح الآن.. سجل بـ تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2026 عبر هذا الرابط

بيزيرا

الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا

ترشيحاتنا

من داخل منزل الطفل يوسف

سكرتير عام كفر الشيخ : المجتمع المدني حجر الزاوية في دعم أطفال الضمور العضلي

سامح لاشين

باحث سياسي: الحرب على إيران وراء تراجِع شعبية ترامب.. والعقوبات تواجه صعوبة في عزل طهران

صناعة

القابضة للصناعات الكيماوية: نعمل على تطوير صناعة الكتان

بالصور

بعد انتشاره في بريطانيا .. 10 طرق بسيطة للوقاية من الإصابة بالسالمونيلا

كيف تحمي نفسك من السالمونيلا؟
كيف تحمي نفسك من السالمونيلا؟
كيف تحمي نفسك من السالمونيلا؟

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة بنفسجية ساحرة .. فستان تول على البحر

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

تحليل دم يكشف عودة السرطان قبل ظهوره في الأشعة بـ9 أشهر .. ماذا تعرف عن الخزعة السائلة؟

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة خلال رحلة بحرية.. تفاصيل اللوك

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد