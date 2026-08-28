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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يعزي باكستان في ضحايا حريق وحدة رعاية المواليد بمستشفى بإسلام آباد

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

أعرب الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ قيادةً وشعبًا، وإلى أسر الأطفال الرضع الذين لقوا حتفهم إثر الحريق المأساوي الذي اندلع في وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بأحد مستشفيات العاصمة إسلام آباد، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 14 طفلًا.

الأزهر يعزي باكستان في ضحايا حريق وحدة رعاية المواليد بمستشفى بإسلام آباد

وأكد الأزهر، تضامنه الكامل مع أسر الأطفال وذويهم في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله -تعالى- أن يربط على قلوبهم، ويلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ باكستان وشعبها من كل سوء ومكروه.

الأزهر الأزهر يعزي باكستان في ضحايا حريق وحدة رعاية المواليد بمستشفى بإسلام آباد باكستان

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