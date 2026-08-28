بشعار اقرأ وارتقِ.. الأوقاف تشارك الأزهر في اليوم العالمي للسرد القرآني الأحد المقبل

تشارك وزارة الأوقاف في فعاليات «اليوم العالمي للسرد القرآني»، الذي ينظمه الأزهر الشريف، يوم الأحد الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦، تحت شعار «اقرأ وارتقِ»، وذلك استجابةً لدعوة الأزهر الشريف وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بإطلاق برنامج قرآني متكامل بمساجد الجمهورية في ذلك اليوم، بمشاركة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمقارئ القرآنية وأئمة المساجد وروادها من أهل القرآن.

مساجد مصر تصدح بالتلاوة على مدار يوم كامل

وتأتي المشاركة تجسيدًا لما تشهده مؤسسات الدولة من تكامل وتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ونموذجًا للتعاون بين أركان المؤسسة الدينية المصرية، بما يعزز تضافر الجهود في خدمة كتاب الله تعالى ورعاية أهله.

ويأتي «اليوم العالمي للسرد القرآني» هذا العام في نسخته الثالثة، مواصلًا مسيرة بدأت قبل عامين، تطورت خلالها الفعاليات واتسعت دائرة المشاركة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالسرد القرآني ومجالس القرآن، وجمع أهل القرآن على كتاب الله تعالى.

وتستند مشاركة الوزارة إلى رؤيتها في خدمة القرآن الكريم والعناية بأهله، واكتشاف المواهب القرآنية وتنميتها، وتتجسد في برامج ومشروعات متعددة، وفي مقدمتها «دولة التلاوة»، إلى جانب مكاتب التحفيظ والمقارئ والكتاتيب ومجالس الإقراء والتلاوة، بما يتيح للمتميزين إبراز قدراتهم والارتقاء بمستوياتهم؛ إلى جانب تقريب معاني الآيات لرواد المساجد، لا سيما ما يتعلق منها برفيع الأخلاق، وواجب السعي في الحياة والعمران في الأرض، وحب الوطن، والتحلي بالوعي الرشيد.

أما فعاليات اليوم فتتمثل في إطلاق يوم كامل في رحاب القرآن الكريم؛ لتبدأ صباحًا من مكاتب التحفيظ بحلقات «جيلٌ يسرد القرآن»، وتتواصل بعد الظهر عبر المقارئ القرآنية النموذجية في سرد أجزاء القرآن وصولًا إلى ختمه، فيما يشارك الأئمة عصرًا بسرد ربع من القرآن يعقبه تناول موجز لبعض الآيات والقيم والهدايات، وتُختتم الفعاليات عقب المغرب بمجالس السرد القرآني بمشاركة الأئمة ورواد المساجد والحفاظ. ومن المقرر اختتام كل فعالية بالدعاء لله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها ببركة القرآن العظيم.