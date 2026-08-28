قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح مسجدي النور بقريتي النبورة وأشنين بمغاغة في المنيا
جراديشار على رأس تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدًا أثناء إمامة المصلين في مسجد بقنا| صور
لياو يوافق على الانتقال إلى جالطة سراي.. تفاصيل
تفاصيل هروب لاعبي منتخب المصارعة .. وموقف وزارة الرياضة
الخزانة الأمريكية: عقوبات على شركة في هونج كونج بتهمة غسل أموال لصالح إيران
محمد صلاح يوجه رسالة مثيرة بعد رباعية فيرينكفاروسي في مرمى طرابزون
الإيجار التمليكي 2026.. مميزات وأسعار وموعد طرح الإسكان الجديد لمحدودي ومتوسطي الدخل
السعودية تتضامن مع الجزائر إثر ضحايا حرائق الغابات شمال شرقي البلاد
قمم أوروبية مرتقبة.. 6 مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا
محافظ أسوان يتابع جهود الرقابة على توزيع المواد البترولية بمحطات الوقود
فصل جرسون من عمله بسبب تامر عاشور .. تصرّف صادم في قصة مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 600 قتيل .. وتحذيرات من موجات جديدة

فيضانات نيبال
فيضانات نيبال
القسم الخارجي

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات المدمرة التي ضربت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والتبت إلى 579 قتيلًا في نيبال، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين وإنقاذ العالقين في المناطق المنكوبة.

وبحسب أحدث التقارير الواردة، أسفرت الكارثة عن سقوط 584 قتيلًا إجمالًا في نيبال والصين، بينهم 579 في الجانب النيبالي و5 في التبت، فيما لا يزال أكثر من 1900 شخص في عداد المفقودين، مع استمرار أعمال الإنقاذ في المناطق التي دمرتها السيول والانهيارات، وفقا لـ ذا جارديان البريطانية. 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الكارثة بدأت بانهيار كتلة جليدية وصخرية في منطقة الهيمالايا، ما أدى إلى اندفاع كميات هائلة من المياه والصخور والطمي عبر الأنهار الجبلية، قبل أن تجتاح القرى والمناطق السكنية والمنشآت الحيوية في طريقها.

وأكدت تقارير علمية أن الانهيار الجليدي تسبب في تدفق هائل من الحطام والمياه إلى مجرى نهر في المنطقة، لتصل السيول لاحقًا إلى أنهار أخرى، وسط ارتفاع سريع وخطير في مستويات المياه. كما دمرت الفيضانات طرقًا وجسورًا ومنشآت للطاقة الكهرومائية، ما صعّب وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة.

وتواجه السلطات النيبالية تحديات كبيرة في عمليات البحث والإنقاذ، بسبب انهيار أجزاء من شبكة الطرق والجسور، وعزل عدد من القرى والمناطق الجبلية، الأمر الذي دفع فرق الإنقاذ إلى الاعتماد بصورة كبيرة على المروحيات للوصول إلى الناجين وإجلائهم.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن مئات الأجانب، بينهم سياح ومتسلقون وحجاج كانوا في طريقهم إلى مناطق دينية في التبت، من بين المفقودين، ما دفع حكومات عدة إلى متابعة مصير رعاياها وتقديم المساعدة للسلطات النيبالية. 

ولا تتوقف المخاطر عند الخسائر البشرية والدمار الذي خلفته الفيضانات، إذ حذرت السلطات من احتمال وقوع موجات جديدة من السيول، بعدما تشكلت بحيرات مائية خلف حواجز من الحطام في المناطق الجبلية.

وأدى انهيار أحد هذه الحواجز في الجانب التبتي إلى رفع مستوى الخطر على فرق الإنقاذ والسكان في المناطق الواقعة أسفل مجرى المياه، ما دفع السلطات إلى مطالبة عناصر الإنقاذ بالابتعاد عن المناطق المهددة مؤقتًا.

وتواصل السلطات النيبالية عمليات البحث عن المفقودين وإجلاء الناجين، بينما تعمل فرق الطوارئ على إيصال الغذاء والمياه والمستلزمات الطبية إلى المناطق التي أصبحت معزولة بفعل الدمار.

وتأتي هذه الكارثة في وقت تتزايد فيه المخاوف العلمية من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على استقرار الأنهار الجليدية في منطقة الهيمالايا، إذ يمكن أن يؤدي ذوبان الجليد وتسارع انهياراته إلى زيادة مخاطر الفيضانات المفاجئة في المناطق الجبلية خلال السنوات المقبلة.

حصيلة ضحايا الفيضانات نيبال نيبال والتبت الكوارث الطبيعية المناطق المنكوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري..

ترشيحاتنا

الفنانة أميرة أديب

أميرة أديب تطلق مبادرة لتوزيع هواتف محمولة مجانًا على السوشيال ميديا

توانا الجوهري ضحية للذكاء الاصطناعي في لعبة جهنم

توانا الجوهري ضحية للذكاء الاصطناعي في لعبة جهنم

حلا شيحة

بالبوركيني.. حلا شيحة تستمتع بالسباحة في البحر وتوجه رسالة لجمهورها

بالصور

هل يوجد عمر مثالي لخسارة الوزن؟ أفضل مراحل السن للتخلص من السمنة

السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات | كيفية شراء لانش بوكس للأطفال.. ونصائح لحماية طفلك من العدوى قبل دخول المدرسة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد