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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
آية التيجي

مع اقتراب العودة إلى المدارس، يواجه كثير من الأطفال مشكلة شائعة قد لا ينتبه إليها الآباء، وهي آلام الظهر الناتجة عن حمل الحقائب المدرسية الثقيلة، خاصة مع امتلائها بالكتب والأدوات المدرسية التي يحملها الطفل لساعات طويلة يوميًا.

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

وحذر أطباء متخصصون في جراحة عظام الأطفال من أن حمل حقيبة مدرسية ثقيلة بشكل مستمر يمكن أن يسبب آلامًا في الظهر، موضحين أن وزن الحقيبة يجب ألا يتجاوز نحو 20% من وزن الطفل.

وأوضح الدكتور أميت ميرشانت، رئيس قسم جراحة عظام الأطفال في مستشفى جوزيف إم سانزاري للأطفال، أن الأطباء يستقبلون أطفالًا يشكون من آلام الظهر، ويتضح في بعض الحالات أن السبب هو حمل حقائب تزن ما بين 9 و14 كيلوجرامًا تقريبًا طوال اليوم.

وأشار إلى أن هذا الوزن قد يكون كبيرًا جدًا بالنسبة لطفل في الصف السادس أو السابع يزن نحو 45 كيلوجرامًا، مؤكدًا أن الطفل لا ينبغي أن يحمل حقيبة تتجاوز 20% من وزن جسمه طوال اليوم.

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

متى تصبح آلام الظهر عند الطفل مصدر قلق؟

قد تختفي آلام الظهر البسيطة التي تظهر بعد يوم طويل من حمل الحقيبة من تلقاء نفسها، لكن هناك بعض العلامات التي تستدعي استشارة الطبيب.

ومن أبرز أعراض آلام الظهر التي تستدعي الانتباه عند الأطفال:

ـ طلب الطفل تناول مسكنات الألم بشكل متكرر.

ـ تأثير آلام الظهر على ممارسة الرياضة أو الأنشطة والهوايات.

ـ صعوبة النوم بسبب الألم.

ـ استمرار الألم وعدم تحسنه رغم تقليل وزن الحقيبة.

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

طرق لتخفيف آلام الظهر بسبب الحقيبة المدرسية

ـ تقليل وزن الحقيبة:

يعد تقليل وزن الحقيبة المدرسية من أبسط الطرق للمساعدة في تخفيف آلام الظهر.

وينصح الأطباء بأن يحمل الطفل الكتب والأدوات التي يحتاج إليها فقط، مع الاستفادة من خزائن المدرسة إن كانت متاحة، بدلًا من حمل جميع الكتب طوال اليوم.

ـ اختيار حقيبة مدرسية مناسبة:

يمكن أن يساعد اختيار حقيبة مدرسية صحية للأطفال في تقليل الضغط على الظهر.

ويفضل اختيار حقيبة مزودة بحمالات كتف عريضة ومبطنة، كما يمكن اختيار حقيبة تحتوي على حزام حول الخصر للمساعدة في توزيع الوزن.

وفي بعض الحالات، قد تكون الحقيبة المزودة بعجلات خيارًا مناسبًا لتقليل الحمل على ظهر الطفل.

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

ـ تمارين تقوية عضلات البطن والجذع:

إذا كان من الصعب إقناع الطفل بتغيير حقيبته أو تقليل محتوياتها، يمكن التركيز على تقوية عضلات البطن والجذع، إلى جانب ممارسة تمارين التمدد بانتظام.

وقد تساعد هذه التمارين على تقليل آلام الظهر وتحسين قوة العضلات الداعمة للعمود الفقري.

ـ العلاج الطبيعي:

يمكن الاستعانة بأخصائي العلاج الطبيعي إذا كان الطفل يعاني من آلام متكررة أو يحتاج إلى إرشادات بشأن التمارين المناسبة التي يمكن ممارستها في المنزل.

ويستطيع أخصائي العلاج الطبيعي وضع برنامج مناسب لعمر الطفل وحالته، مع توجيهه إلى الطرق الصحيحة للحركة والتمدد.

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

ـ الكمادات الدافئة أو الباردة:

قد تساعد الكمادات الدافئة أو الباردة على منطقة الظهر في تخفيف الألم بشكل مؤقت، إلى جانب تقليل الحمل الذي يحمله الطفل.

ويفضل عدم استخدام الحرارة أو البرودة بشكل مباشر على الجلد لفترات طويلة، مع مراعاة عمر الطفل وحالته.

ـ المسكنات كخيار أخير:

ينصح الأطباء بعدم اللجوء إلى المسكنات بشكل متكرر لعلاج آلام الظهر عند الأطفال، لكن في حالة الألم الشديد قد يوصي الطبيب باستخدام مسكن مناسب مثل الإيبوبروفين وفقًا لعمر الطفل ووزنه وحالته الصحية.

ولا ينبغي إعطاء الطفل أي دواء بشكل متكرر دون استشارة الطبيب.

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

متى يحتاج الطفل إلى زيارة الطبيب؟

أكد الأطباء أن الأطفال لا ينبغي أن يعانوا من آلام الظهر بشكل مستمر في سن مبكرة، ولذلك يجب على الآباء مراقبة أطفالهم والانتباه إلى أي أعراض غير معتادة.

وفي حالة استمرار آلام الظهر عند الأطفال رغم تخفيف وزن الحقيبة واتخاذ الإجراءات الوقائية، فمن الأفضل استشارة طبيب متخصص لتحديد السبب واستبعاد وجود مشكلة أخرى في العمود الفقري أو العضلات.

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

نصائح لحماية ظهر الطفل من الحقيبة المدرسية

يمكن للآباء تقليل مخاطر آلام الظهر من خلال مراجعة محتويات الحقيبة يوميًا، والتأكد من عدم حمل الطفل أشياء غير ضرورية، واختيار حقيبة مناسبة لحجمه، بالإضافة إلى تشجيعه على ممارسة النشاط البدني وتمارين تقوية العضلات والتمدد.

وتظل القاعدة الأهم هي عدم تحميل الطفل حقيبة مدرسية يزيد وزنها على نحو 20% من وزن جسمه، مع متابعة أي ألم متكرر أو مؤثر على النوم والحركة والأنشطة اليومية.

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6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

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