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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباريات الزمالك القادمة.. 4 مواجهات في الدوري ودوري أبطال أفريقيا

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض سلسلة من المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة في ظل تداخل منافسات الدوري المصري الممتاز مع بداية مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يخوض الفارس الأبيض عدة مباريات قوية خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويبحث الزمالك عن مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري المصري بعدما حقق فوزه الأول في الموسم الحالي على حساب البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد عقب التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية.

الزمالك وبتروجت في الدوري

يبدأ الزمالك سلسلة مبارياته المقبلة بمواجهة بتروجت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتقام المباراة يوم الإثنين 31 أغسطس على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفقا للموعد المعلن للمباراة.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق انتصار جديد يمنحه دفعة قوية في بداية مشواره بالموسم خاصة بعد الفوز الكبير على البنك الأهلي في الجولة الثانية.

بداية مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

بعد مواجهة بتروجت، يحول الزمالك أنظاره إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يعود للمشاركة فيها بعد غياب حيث يلتقي مع إيه إس بورت بطل جيبوتي ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 4 سبتمبر المقبل بعدما نجح الزمالك في نقل اللقاء إلى القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب يوم السبت 12 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي.

ويمثل مشوار دوري أبطال أفريقيا تحديا جديدا للفريق الأبيض الذي يطمح إلى تجاوز الدور التمهيدي ومواصلة مشواره نحو مرحلة المجموعات.

الزمالك أمام أبو قير للأسمدة

ويعود الزمالك إلى منافسات الدوري المصري عقب خوض مباراة الذهاب أمام بطل جيبوتي، عندما يستضيف أبو قير للأسمدة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي مواجهة أبو قير للأسمدة وسط جدول مزدحم للفريق الأبيض، خاصة مع ارتباطه بمباراتين أمام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا.

جدول مباريات الزمالك القادمة

31 أغسطس: الزمالك × بتروجت – الدوري المصري – استاد القاهرة – 8 مساءً.

4 سبتمبر: الزمالك × إيه إس بورت – دوري أبطال أفريقيا – ذهاب الدور التمهيدي الأول.

8 سبتمبر: الزمالك × أبو قير للأسمدة – الدوري المصري – استاد القاهرة – 8 مساءً.

12 سبتمبر: الزمالك × إيه إس بورت – دوري أبطال أفريقيا – إياب الدور التمهيدي الأول – استاد القاهرة.

وتنتظر الزمالك بعد ذلك مواجهة غزل المحلة في الجولة الخامسة من الدوري يوم 16 سبتمبر قبل القمة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة السادسة يوم 11 أكتوبر المقبل.

نادي الزمالك الدوري المصري الممتاز دوري أبطال أفريقيا الزمالك وبتروجت البنك الأهلي الاتحاد السكندري

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