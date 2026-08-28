توانا الجوهري ضحية للذكاء الاصطناعي في لعبة جهنم

قدمت الفنانة الشابة توانا الجوهري شخصية "فريدة" في حكاية لعبة جهنم، أولى حكايات مسلسل القصة الكاملة، في دور يضعها في قلب واحدة من أكثر قضايا العصر الشائكة، وهي الابتزاز باستخدام الصور والمحتوى المفبرك بالذكاء الاصطناعي. بعدما يتحول زميلها سليم (عمر رزيق) من شخص لفت انتباهها بذكائه إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتها.

بدأت الحكاية بإعجاب فريدة بذكاء سليم وقدراته في مادة الرياضيات، ما جعلها تلجأ إليه في شرح بعض المسائل الصعبة، ويزداد إعجابها به عندما ترى موقفه وهو يدافع عن أحد زملائه في مواجهة التنمر الذي يتعرض له من الطلاب الآخرين. لكنها تقع في مشكلة كبيرة عندما يقرأ سليم إعجابها به بصورة مختلفة، ويمنح اهتمامها به معنى أكبر مما تقصده هي.

تتعقد الأمور عندما لذلك عندما تنسى فريدة صور لعصافير كانت قد وعدت سليم بها، فينفعل عليها أمام زملائه، ويصل الأمر إلى أن يمسك بيدها، فتصرخ في وجهه وتنهره على فعلته، ما يعرضه للسخرية من زملائه. وهو ما يزيد غضبه ويدفعه إلى التفكير في الانتقام من فريدة وجعلها الهدف القادم بعد الشيخ علاء (محمد فراج).



يبدأ سليم في اختراق هاتف فريدة والوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة عليه، ثم يستخدمها لصناعة فيديو مفبرك بالذكاء الاصطناعي، وتصل الأزمة إلى ذروتها عندما يهددها سليم بنشر الفيديو وفضحها، مطالبا إياها بمقابلته وإحضار خمسة آلاف دولار مقابل عدم نشره للفيديو.



حكاية "لعبة جهنم" مستوحاة من جريمة حقيقية، يتقاطع فيها مصير الشيخ علاء (محمد فراج) ومراهق عبقري (عمر زريق) عبر الإنترنت، وينجرف الاثنان في لعبة يتسرب خلالها الشر من العالم الافتراضي إلى الواقع. والحكاية من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج إسلام خيري، ضمن سلسلة حكايات "القصة الكاملة" التي تعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.