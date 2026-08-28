قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة نادرة في أستراليا.. امرأة تضع توأمين من أبوين مختلفين
قبل بدء الدراسة.. ماذا تضعين في لانش بوكس طفلك لزيادة التركيز والنشاط؟
أخبار التوك شو | 325 جنيها للفرد بالدعم النقدي.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس
قبل أول يوم مدرسة.. خطوات بسيطة تحمي طفلك من القلق وتجعله أكثر استعدادًا
ليكون مبنيا على الشرع.. خطيب المسجد الحرام: لابد أن يتقدم على العمل
افتتاح فرع جديد لـ "مجمع الرواق الأزهري" بالحصة في القليوبية
عايزة أرتبط بمحاسب مش فنان.. أميرة أديب تحكي عن أمورها الخاصة
شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا
الجفاف يجبر فرنسا على تخفيف قواعد صناعة الجبن
صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر.. دار الإفتاء: من فاتته فلا قضاء عليه ولا يجوز صلاتها بعد زوال وقتها.. الأزهر للفتوى: أداؤها سنة عن النبي بهذه الطريقة
عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC
40 ساعة من التأهب الجوي.. هجمات روسية مكثفة تستهدف مستودعات تجارية في كييف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توانا الجوهري ضحية للذكاء الاصطناعي في لعبة جهنم

توانا الجوهري ضحية للذكاء الاصطناعي في لعبة جهنم
توانا الجوهري ضحية للذكاء الاصطناعي في لعبة جهنم
أوركيد سامي

قدمت الفنانة الشابة توانا الجوهري شخصية "فريدة" في حكاية لعبة جهنم، أولى حكايات مسلسل القصة الكاملة، في دور يضعها في قلب واحدة من أكثر قضايا العصر الشائكة، وهي الابتزاز باستخدام الصور والمحتوى المفبرك بالذكاء الاصطناعي. بعدما يتحول زميلها سليم (عمر رزيق) من شخص لفت انتباهها بذكائه إلى مصدر تهديد حقيقي لحياتها.

بدأت الحكاية بإعجاب فريدة بذكاء سليم وقدراته في مادة الرياضيات، ما جعلها تلجأ إليه في شرح بعض المسائل الصعبة، ويزداد إعجابها به عندما ترى موقفه وهو يدافع عن أحد زملائه في مواجهة التنمر الذي يتعرض له من الطلاب الآخرين. لكنها تقع في مشكلة كبيرة عندما يقرأ سليم إعجابها به بصورة مختلفة، ويمنح اهتمامها به معنى أكبر مما تقصده هي.

تتعقد الأمور عندما لذلك عندما تنسى فريدة صور لعصافير كانت قد وعدت سليم بها، فينفعل عليها أمام زملائه، ويصل الأمر إلى أن يمسك بيدها، فتصرخ في وجهه وتنهره على فعلته، ما يعرضه للسخرية من زملائه. وهو ما يزيد غضبه ويدفعه إلى التفكير في الانتقام من فريدة وجعلها الهدف القادم بعد الشيخ علاء (محمد فراج).


يبدأ سليم في اختراق هاتف فريدة والوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الموجودة عليه، ثم يستخدمها لصناعة فيديو مفبرك بالذكاء الاصطناعي، وتصل الأزمة إلى ذروتها عندما يهددها سليم بنشر الفيديو وفضحها، مطالبا إياها بمقابلته وإحضار خمسة آلاف دولار مقابل عدم نشره للفيديو.


حكاية "لعبة جهنم" مستوحاة من جريمة حقيقية، يتقاطع فيها مصير الشيخ علاء (محمد فراج) ومراهق عبقري (عمر زريق) عبر الإنترنت، وينجرف الاثنان في لعبة يتسرب خلالها الشر من العالم الافتراضي إلى الواقع. والحكاية من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج إسلام خيري، ضمن سلسلة حكايات "القصة الكاملة" التي تعرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.

توانا الجوهري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

فرج عامر

فرج عامر: طرابزون مش حيجيبها البر مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري

شيكو بانزا

من دكة البدلاء إلى التشكيل الأساسي.. شيكو بانزا أمام فرصة ذهبية مع الزمالك

عبدالرحمن

عبد الرحمن عبد الغني يتأهل لنهائي منافسات دورة البحر المتوسط

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد