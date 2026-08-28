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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري..

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة زد إف سي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة الأهلي وزد، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

الأهلي يبحث عن انتصاره الثاني في الدوري

يدخل الأهلي مواجهة زد بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة خلال الجولة الافتتاحية، عقب الفوز على الشرقية إنبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق، وتحقيق انتصار جديد يساعده على المنافسة مبكرًا على صدارة جدول ترتيب الدوري.

منصف بقرار يقود هجوم الأهلي أمام زد

ووفقًا للملامح التي ظهرت خلال تحضيرات الفريق للمباراة، يتجه الحسين عموتة للاعتماد على الجزائري منصف بقرار في قيادة الخط الهجومي للأهلي أمام زد، مع الدفع بعناصر هجومية مميزة خلفه من أجل زيادة الفاعلية أمام مرمى المنافس.

ومن المنتظر أن يتولى أحمد مصطفى زيزو، وأشرف بن شرقي، وسفيان بن جديدة مهمة دعم المهاجم الجزائري، مع محاولة استغلال السرعات والمهارات الفردية للاعبي الخط الهجومي لاختراق دفاع زد.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، محمد هاني.

خط الوسط: كوكا، مروان عطية، أحمد مصطفى زيزو، أشرف بن شرقي، سفيان بن جديدة.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويسعى الأهلي إلى تقديم أداء قوي أمام زد، وحسم المباراة لصالحه، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق بداية قوية خلال الموسم الجديد والمنافسة بقوة على لقب الدوري.


 

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