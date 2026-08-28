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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

150 ألف جنيه على كل لاعب.. عقوبات صارمة من البنك الأهلي بعد خسارة أول جولتين بالدوري

نادي البنك الأهلي
نادي البنك الأهلي
رباب الهواري

قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق في أول جولتين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وذلك في إطار رغبة الإدارة في فرض حالة من الانضباط داخل الفريق وتصحيح المسار مبكرًا.

وكشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل نادي البنك الأهلي، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بفرض غرامة مالية قدرها 150 ألف جنيه على كل لاعب بالفريق، بعد الخسارة في أول مباراتين بالموسم الجديد.

البنك الأهلي يخسر أمام أبو قير للأسمدة والزمالك

وجاء قرار العقوبة المالية بعد سقوط البنك الأهلي في الجولة الأولى أمام فريق أبو قير للأسمدة بهدف دون رد، في مباراة شهدت عدم نجاح لاعبي الفريق في استغلال الفرص المتاحة وتحقيق بداية إيجابية في المسابقة.

ولم يتوقف الأمر عند هذه الخسارة، حيث تلقى البنك الأهلي هزيمة ثقيلة في الجولة الثانية أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل، ليواصل الفريق نتائجه السلبية في مستهل مشواره بالدوري.

الإدارة تتحرك لتصحيح المسار

وأوضح خالد الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن العقوبة جاءت بقرار من مجلس إدارة البنك الأهلي، في محاولة لتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق يسعى لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بشكل قوي خلال الموسم الحالي.

وترى إدارة البنك الأهلي أن البداية الحالية لا تتناسب مع طموحات النادي، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه اللاعبين، من أجل التأكيد على أهمية التركيز والالتزام خلال الفترة المقبلة.

البنك الأهلي يستعد للمباريات المقبلة

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو البنك الأهلي في تجاوز آثار الهزيمتين، والعمل على استعادة التوازن سريعًا خلال الجولات المقبلة، خصوصًا أن استمرار نزيف النقاط في بداية الموسم قد يزيد من صعوبة موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

وتنتظر إدارة النادي رد فعل قوي من اللاعبين في المباريات القادمة، خاصة بعد العقوبات المالية التي تم توقيعها، بهدف تحقيق الفوز وحصد أول نقاط للفريق في مشواره بالمسابقة.


 

البنك الاهلي اخبار الرياضة دورذ نايل الزمالك

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