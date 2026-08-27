شوبير يشيد بمعتمد جمال بعد ثلاثية البنك الأهلي ويوجه رسالة قوية لفتوح

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بأداء معتمد جمال المدير الفني للزمالك، بعد قيادة الفريق لتحقيق فوز كبير على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “معتمد جمال حقق فوز مهم للزمالك على البنك الأهلي، يكفي أن ده أول انتصار للزمالك على البنك الأهلي منذ سنتين تقريبًا، وإنه يفوز 3-0 ده فوز كبير جدًا، وكمان بيلعب ناقص لاعبين زي عبد الله السعيد وخوان بيزيرا اللي هما كانوا أفضل لاعبين الموسم الماضي، فده شيء يحسب لمعتمد جمال ”.

وتابع: “معتمد كان مذاكر وقاري الماتش كويس جدًا، 3 تغييرات في الشوط الثاني بـ 3 أهداف، طبعا توفيق كبير من ربنا، ولكن كانت وجهة نظر جيدة من المدرب اللي قاعد قاري مجريات اللقاء”.

وأضاف: “أحمد فتوح عليه التركيز أكثر واستعادة مستواه ولياقته، فتوح مبقاش يقدر يكمل مباراة كاملة، ساعات يخرج للإصابة أو ساعات لعدم الجاهزية الفنية، والفريق مش ناقص يا فتوح، الفريق بيتعجز على الكبار والخبرات وأنت من كباتن النادي”.