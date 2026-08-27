عمر مرموش يوقع عقود انتقاله إلى توتنهام.. صحفي إيطالي يكشف التفاصيل

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تطور جديد ومفاجئ بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، مؤكدًا إتمام انتقاله إلى صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب رومانو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «عمر مرموش وقع العقود وأصبح لاعبًا في صفوف نادي توتنهام»، في تأكيد على حسم الصفقة بشكل رسمي.

وكان اسم عمر مرموش قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالرحيل عن مانشستر سيتي، وسط اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، قبل أن تتجه المفاوضات نحو توتنهام.

وبحسب ما كشفه رومانو، فإن توقيع العقود يمثل الخطوة النهائية في انتقال اللاعب المصري إلى النادي اللندني، ليبدأ مرموش مرحلة جديدة في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي من جانب توتنهام ومانشستر سيتي خلال الساعات المقبلة، مع ترقب الجماهير المصرية لمعرفة تفاصيل انتقال أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني إلى صفوف السبيرز.

ويأمل مرموش في تقديم مستويات قوية مع توتنهام ومواصلة تألقه في الملاعب الإنجليزية، بعدما أصبح خلال الفترة الماضية أحد أبرز اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا.