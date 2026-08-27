تشكيل طرابزون سبور المتوقع لمواجهة فيرينكفاروسي المجري

استقر فاتح تكه المدير الفني لفريق طرابزون سبور علي ملامح تشكيل الفريق لمواجهة فيرينكفاروسي المجري المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم في إياب الدور المؤهل إلى مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي على ملعب "جروباما أرينا"



وانتهت مباراة الاياب بفوز فيرينكفاروسي على طرابزون سبور بهدف نظيف

تشكيل طرابزون سبور المتوقع :



حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا - ستيفان سافيتش - سامت أكايدين - سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط الدفاعي: بنيامين بوشواري - كاباساكال.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - ناير - نواه سافيولو.

خط الهجوم: بول أونواتشو