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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري أمراض باطنة يكشف 4 طرق لتشخيص جرثومة المعدة.. والعلاج أسبوعين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الدكتور ناجي ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، طرق انتقال جرثومة المعدة وأبرز أعراضها ووسائل تشخيصها، موضحًا أن العدوى تنتقل بشكل أساسي عن طريق الطعام أو المياه الملوثة، ولا تنتقل عن طريق التنفس. 

وأوضح استشاري الأمراض الباطنة أن الالتزام بقواعد النظافة العامة، خاصة غسل اليدين بالماء والصابون، والحفاظ على نظافة أدوات الطعام والمطابخ والحمامات، من الأمور المهمة للوقاية من العدوى.

أعراض جرثومة المعدة

وأشار الدكتور ناجي ألفريد ميشيل إلى أن جرثومة المعدة قد تظل خاملة لفترات طويلة قبل ظهور الأعراض، ومن أبرز العلامات التي تستدعي الاشتباه في الإصابة:

  • ألم وحرقان في فم المعدة.
  • الانتفاخ.
  • كثرة التجشؤ.
  • الغثيان.
  • عسر الهضم، خاصة إذا لم يستجب للعلاج المعتاد.

وحذر من ترك الجرثومة دون علاج، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى التهاب مزمن بالمعدة أو قرح ونزيف، وقد يظهر النزيف في صورة براز أسود.

4 طرق لتشخيص جرثومة المعدة

وأوضح استشاري الأمراض الباطنة أن تشخيص الجرثومة يمكن أن يتم من خلال:

  1. اختبار النفس باليوريا.
  2. تحليل مستضد الجرثومة في البراز.
  3. تحليل الأجسام المضادة في الدم.
  4. منظار المعدة في بعض الحالات.

علاج جرثومة المعدة

وأكد الدكتور ناجي ألفريد ميشيل أن جرثومة المعدة يمكن علاجها نهائيًا، موضحًا أن العلاج يستمر عادة لمدة 14 يومًا، مع ضرورة إعادة الفحص بعد 4 أسابيع للتأكد من القضاء على الجرثومة، وقد يتم تكرار العلاج إذا استمرت العدوى. 

جرثومة المعدة علاج جرثومة المعدة العدوى

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