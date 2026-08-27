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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عبد اللطيف المر: السالمونيلا منتشرة عالميًا وغالبية الحالات تشفى تلقائيًا

السالمونيلا
السالمونيلا
شيماء جمال

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن بكتيريا السالمونيلا من أنواع العدوى الشائعة في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن هناك أنواعًا متعددة منها.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر الفضائية المصرية الأولى، أن السالمونيلا موجودة في أمريكا وأوروبا والدول النامية وإفريقيا وآسيا، مشيرًا إلى أن التفشيات تحدث في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضح أن السالمونيلا من أشهر أسباب الاضطرابات المعوية والنزلات المعوية.

وأكد أن المرض لا يستدعي الخوف في أغلب الحالات، لأن الغالبية العظمى من المصابين تتحسن حالتهم تلقائيًا.

وأشار إلى أن المشكلة تظهر عند تجاهل الإصابة أو إهمال الحالة، مؤكدًا أهمية التعامل مع الأعراض والانتباه إلى الحالات التي قد تحتاج إلى تدخل طبي.

عبد اللطيف المر السالمونيلا العدوى أمريكا النزلات المعوية

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