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لفتة إنسانية.. هبة مجدي ترد على دعاء الرئيس السيسي لها باحتفالية المولد النبوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

جانب الاحتفالية
جانب الاحتفالية
منار عبد العظيم

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها لحظات من احتفالها بعيد ميلادها، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» صورتين لها خلال الاحتفال، وحرصت على توجيه رسالة تحمل مشاعر من الرضا والأمل بعد الفترة الصعبة التي مرت بها.

وعلقت هبة مجدي على الصور قائلة: «سنة مرت بكل رضا ونعم وجبر ودعوات صادقة، اللهم لك الحمد، سنة جديدة من العمر برضا وصبر وقوة إيمان وابتسم واضحك للدنيا تضحكلنا.. يارب».

رسالة مليئة بالرضا والأمل

وجاءت كلمات هبة مجدي لتكشف عن حالة من الامتنان والتفاؤل، خاصة بعد الفترة الصحية الصعبة التي مرت بها خلال الأشهر الماضية، مؤكدة تمسكها بالرضا والصبر وقوة الإيمان، مع بداية عام جديد من عمرها.

دعاء الرئيس السيسي لهبة مجدي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه رسالة دعم خاصة إلى الفنانة هبة مجدي، داعياً الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل وتمام العافية.

وقال الرئيس السيسي للفنانة هبة مجدي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف: «أدعو الله بعظيم سلطانه وبحق جاه نبيه أن يشفيكِ ويعافيكِ».

محمد محسن يشكر الرئيس السيسي

من جانبه، وجه الفنان محمد محسن، زوج هبة مجدي، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد لفتته الإنسانية تجاه زوجته خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب محمد محسن عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «خالص الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اللفتة الإنسانية الطيبة اللي عمرنا أبداً ما هننساها».

هبة مجدي تواصل مرحلة التعافي

وتأتي احتفالية هبة مجدي بعيد ميلادها بعد رحلة علاجية صعبة، حرصت خلالها على الابتعاد عن الأضواء وعدم الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، مع التركيز على العلاج والأسرة والعمل.

وتواصل الفنانة حالياً مرحلة التعافي والمتابعة الطبية، وسط دعوات جمهورها ومحبيها لها بتمام الشفاء ودوام الصحة والعافية.

هبة مجدي الفنانة هبة مجدي الرئيس السيسي

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