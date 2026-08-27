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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عروض إعلانية بـ20 مليون.. كواليس جديدة وراء تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي قام بتعديل وتمديد عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق، ليحصل على 25 مليون جنيه سنويًا بالإضافة لـ5 مليون مكافأت إضافية، بدءًا من الموسم الحالي وحتى صيف 2030، كما حصل على 5 ملايين جنيه منحة توقيع.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: عصام سراج رئيس قطاع التعاقدات بالنادي نجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب،وإمام عاشور حصل على منحة التوقيع بشيك مقبول الدفع بالفعل بعد قيامه بالتوقيع الرسمي على العقود الجديدة، كما أن بند الاعلانات في عقد إمام غير مرتبط بأي أرقام مالية ويترك وفقا للطلب الاعلاني، وهنا شركتان طلبت اللاعب في اعلانات بإجمالي مبلغ 20 مليون.

وأضاف: إمام عاشور في الموسم الماضي رغم غيابه المتكرر، تلقى عروض اعلانية وصلت لحوالي 21 مليون جنيه، حصل عليهم اللاعب رغم أنه لم يشارك كثيرا، ولو تألق مع النادي سوف يحصل على مبالغ كبيرة من العقود الاعلانية.

وتابع: لم يحدث أي تمييز مطلقا لـ إمام عاشور، واللاعب وافق على شروط النادي. وهناك عرضين بالفعل بإجمالي عشرين مليون جنيه للمشاركة في إعلانين.

وأوضح: الاعلان الاول يحصل إمام عاشور على نسبة 70% بينما يحصل الأهلي على 30% وهذا الاعلان عن طريق شركة الكرة. أما الإعلان الثاني عن طريق اللاعب، والأهلي يحصل على 20% واللاعب 80%، والطرفين اتفقا على ذلك.

وأكمل: تألق أي لاعب في الأهلي سوف يساهم في جلب المزيد من العقود الاعلانية، وقد تزيد المبالغ المالية السنوية التي يتحصل عليها اللاعبين وفقا للمردود داخل المستطيل الأخضر.

وأتم: ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي، لم يساهم في ملف تمديد العقود الخاصة باللاعبين، بينما يقوم بالمساهمة في عقود الأجانب الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا.

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