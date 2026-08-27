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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا كلمة السر.. تفاصيل اجتماع وزير خارجية سوريا ورئيس الموساد بالأردن

الشيباني ورئيس الموساد
الشيباني ورئيس الموساد
القسم الخارجي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان، في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد الماضي، بوساطة أمريكية، في خطوة هدفت إلى احتواء التصعيد المتزايد بين دمشق وتل أبيب وإعادة تحريك المسار الأمني بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته القناة 15 الإسرائيلية، اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات والحوار برعاية الولايات المتحدة، مع بحث إمكانية إشراك تركيا في الترتيبات المرتبطة بالملف السوري، في محاولة لمنع انعكاس التوتر الإسرائيلي-التركي على الوضع داخل سوريا. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من الجمود الذي أصاب الاتصالات المباشرة بين دمشق وتل أبيب.

وتركزت المباحثات، وفق المصادر التي تناولت الاجتماع، على وقف الهجمات والعمليات العسكرية والاعتقالات والاستهدافات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، إلى جانب بحث إعادة إحياء المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق أمني بين الطرفين يمكن أن يشكل لاحقًا أساسًا لتفاهم أوسع.

وجاء الاجتماع عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور العسكرية في ريف إدلب، في 18 أغسطس، وسط تصاعد التوتر على خلفية المخاوف الإسرائيلية من تنامي الدور التركي في سوريا. وكانت إسرائيل قد بررت الضربة باعتبارات أمنية، بينما نفت تركيا وجود قوات لها في القاعدة المستهدفة، واعتبرت دمشق الهجوم انتهاكًا لسيادتها.

وضم الوفد السوري، إلى جانب الشيباني، رئيسي جهازَي الاستخبارات العامة والاستخبارات العسكرية. وأكدت دمشق خلال الاجتماع تمسكها بسيادتها وحقها في إعادة بناء جيشها وتحديد تحالفاتها، مطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

كما ناقش الجانبان سبل منع انتقال التوتر بين إسرائيل وتركيا إلى الأراضي السورية، في ظل تصاعد الخلاف بين أنقرة وتل أبيب بشأن النفوذ والترتيبات العسكرية داخل سوريا.

ويعكس الاجتماع محاولة للانتقال من مرحلة التصعيد الميداني إلى مسار تفاوضي أكثر انتظامًا، إلا أن الملفات الخلافية، وفي مقدمتها الوجود العسكري الإسرائيلي والسيادة السورية وترتيبات الأمن جنوب البلاد، لا تزال تمثل عقبات رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق نهائي.
 

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