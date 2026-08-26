الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف فتاةالشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بإختطاف فتاة عنوةً داخل سيارة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 25/ الجارى وحال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد ، فوجئت بتوقف إحدى السيارات يستقلها عدد من الأشخاص وقام أحدهم بتهديدها بسلاح أبيض ، وإصطحبوها عنوةً داخل السيارة وتعدوا عليها بالضرب والتحرش بها ومحاولة التعدى عليها جنسياً فقاومتهم وقامت بإحداث تلفيات بزجاج السيارة فقاموا بتركها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد وإستولوا على هاتفها المحمول كرهاً عنها.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة "الملاكى" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحة معدنية أمامية - ومنتهية التراخيص" وقائدها ومستقليها (5 طلاب وعامل توصيل طلبات ، 3 منهم سبق إتهامهم فى قضايا "سرقة بالإكراه ، تعاطى مخدرات ، آداب عامة ، بلطجة "- مقيمين بمحافظة الجيزة) ، وضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر البودر) ، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى" ، الهاتف المحمول "المستولى عليه من المجنى عليها") .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإختطافهم الفتاة للتعدى عليها جنسياً بإحدى المناطق الجبلية بمنطقة الشيخ زايد وحال مقاومتها لهم قاموا بتركها بأحد الطرق وإستولوا على هاتفها المحمول كرهاً عنها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





